A McDonald’s árat csökkent, annyira felháborodtak a vásárlók

A McDonald’s csökkenti az árait, miután a Big Mac menü ára egyes helyeken 6 ezer forintnak megfelelő 18 dollárig emelkedett az Egyesült Államokban, amit többen felháborítóan drágának találtak. A döntés hetekig tartó egyeztetés után született meg a cég és az étterem-üzemeltetők között. A McDonald’s annyira kiemelten kezeli az árcsökkentést, hogy még pénzügyi támogatást is felajánlott a franchise-partnereknek, ha azt teljesítik.

Árat csökkent a McDonald’s, miután felháborodtak a vásárlók / Fotó: In Green

A franchise-partnerekkel ugyanis nem mindig volt könnyű egyezségre jutni az árképzésben. Míg a McDonald’s inkább a kevésbé látványos tételeknél engedte volna a drágítást, az üzemeltetők sokszor a különféle akciók, például az 1 dolláros italok kivezetését szorgalmazták.

A megállapodás értelmében nyolc népszerű menü ára legalább 15 százalékkal fog kevesebbe kerülni, mint ha az egyes tételeket külön vásárolnák meg a fogyasztók.

Emellett az év végéig több akciót is indítanak: például 5 dolláros (1700 forint) reggeliket és 8 dolláros (2700 forint) Big Mac vagy McNuggets menüket, amelyeket Extra Value Meal néven hirdetnek meg, amit talán extrán megérős étkezésnek lehet fordítani. Ez utóbbit a McDonald’s eredetileg 1991-ben vezette be, de a járvány óta nem hirdette e néven a menüket.

A cél a gyorsétteremlánc megfizethetőségének visszaállítása.

Ez az amerikaiak vásárlóerejének csökkenése miatt kiemelten fontos. Joe Erlinger, a McDonald’s amerikai üzletágának vezetője belső üzenetében hangsúlyozta: a vásárlók egyre inkább megfizethető, mindennapi ajánlatokat keresnek – tudta meg a The Wall Street Journal.

Az infláció miatt a forgalom visszaesett sok gyorsétteremben. Idén eddig 1,7 százalékkal csökkent az amerikai éttermek látogatottsága, a gyorséttermeknél pedig 2,7 százalékos volt a visszaesés.

Bár a McDonald’s forgalma az utóbbi negyedévben nőtt, a vendégszám elmaradt a várakozásoktól.

A vállalat a hónap elején közölte a befektetőkkel, hogy az alacsonyabb jövedelmű fogyasztók egyre inkább otthon étkeznek, különösen reggel, míg a magasabb és közepes jövedelmű vásárlók gyakrabban térnek be az éttermekbe. A cég szerint ez a megosztottság az idei évben is folytatódni fog.