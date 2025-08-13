Ételpazarlásba torkollt a McDonald’s új akciója

A japán McDonald’s éttermek előtt érintetlen Happy Meal menük halmai borították a járdákat a hétvégén, miután vásárlók tömegei rohantak megvenni a limitált kiadású Pokémon-kártyákat tartalmazó ajándékcsomagokat – tájékoztatott a CNN.
A McDonald’s és a Pokémon promóciója szombaton, néhány órával a kezdés után véget is ért, mivel a vevők nagy tételben vásárolták fel a menüket, hogy hozzájussanak az exkluzív kártyákhoz továbbértékesítés céljából, az ételt pedig egyszerűen kidobták.
A körülbelül 1200 forintnak megfelelő jenbe kerülő Happy Meal menü a hamburger, a krumpli és az üdítő mellett játékot is tartalmaz.
A hétvégén ez utóbbiként Pokémon-kártyákat adtak, amelyeket immár darabonként 9500 forintos összegért kínálnak eladásra az interneten a szerencsések és kitartók, akik hamar lecsaptak az éttermekben a menükre.
A közösségi médiában megjelent fotókon tucatnyi zsák kidobott Happy Meal volt látható egy étterem előtt, valamint fel nem vett ételek a kiszolgálóasztalokon, ami közfelháborodást váltott ki az élelmiszer-pazarlás miatt.
„Sajnálattal közöljük, hogy a Pokémon Happy Mealhez járó Pokémon-kártyák kiosztása – amelyet augusztus 9. és 11. között, mindössze három napra terveztünk – a vártnál jóval nagyobb forgalom miatt számos üzletünkben már véget ért” – írta a gyorsétteremlánc a hivatalos weboldalán.
Japánt általában a tisztaság mintaképeként tartják számon, a turisták gyakran dicsérik rendezett utcáit és magas közegészségügyi standardjait. Éppen ezért, amikor a közösségi médiában szeméthalmokról készült képek jelentek meg, sokan felszólították a McDonald’s vezetését, hogy takarítsák el a hulladékot.
A gyorsétteremlánc hétfőn közleményben tudatta, hogy „nem tolerálja a Happy Meal menük továbbértékesítési célú felvásárlását, illetve az étel elhagyását vagy kidobását”. A McDonald’s Japan azt is közölte, hogy együttműködik online értékesítő platformokkal, hogy megakadályozza a kártyák árának felverését.
„A mostani helyzet egyértelműen ellentmond régóta vallott filozófiánknak, miszerint kellemes étkezési élményeket nyújtunk gyerekeknek és családoknak. Komolyan vesszük az ügyet, és elismerjük, hogy a reakciónk nem volt megfelelő.”
Japán a Pokémon szülőhazája. A világszerte népszerű, zsebszörnyek köré épülő franchise 1996 óta jelen van gyűjtőkártyák, videójátékok, filmek és tévésorozatok formájában. A limitált kiadású, újszerű állapotban lévő Pokémon-kártyák a gyűjtői és másodlagos piacon akár több száz dollárt is érhetnek, ami sokakat arra ösztönöz, hogy befektetési céllal vásárolják meg őket.
