Ételpazarlásba torkollt a McDonald’s új akciója

A japán McDonald’s éttermek előtt érintetlen Happy Meal menük halmai borították a járdákat a hétvégén, miután vásárlók tömegei rohantak megvenni a limitált kiadású Pokémon-kártyákat tartalmazó ajándékcsomagokat – tájékoztatott a CNN.

A McDonald’s új akciójáért bolondultak a vásárlók / Fotó: Imagine China / Reuters

A McDonald’s és a Pokémon promóciója szombaton, néhány órával a kezdés után véget is ért, mivel a vevők nagy tételben vásárolták fel a menüket, hogy hozzájussanak az exkluzív kártyákhoz továbbértékesítés céljából, az ételt pedig egyszerűen kidobták.

A körülbelül 1200 forintnak megfelelő jenbe kerülő Happy Meal menü a hamburger, a krumpli és az üdítő mellett játékot is tartalmaz.

A hétvégén ez utóbbiként Pokémon-kártyákat adtak, amelyeket immár darabonként 9500 forintos összegért kínálnak eladásra az interneten a szerencsések és kitartók, akik hamar lecsaptak az éttermekben a menükre.

A közösségi médiában megjelent fotókon tucatnyi zsák kidobott Happy Meal volt látható egy étterem előtt, valamint fel nem vett ételek a kiszolgálóasztalokon, ami közfelháborodást váltott ki az élelmiszer-pazarlás miatt.

„Sajnálattal közöljük, hogy a Pokémon Happy Mealhez járó Pokémon-kártyák kiosztása – amelyet augusztus 9. és 11. között, mindössze három napra terveztünk – a vártnál jóval nagyobb forgalom miatt számos üzletünkben már véget ért” – írta a gyorsétteremlánc a hivatalos weboldalán.

A földön hevertek az el nem fogyasztott Happy Meal menük / Fotó: Facebook

Japánt általában a tisztaság mintaképeként tartják számon, a turisták gyakran dicsérik rendezett utcáit és magas közegészségügyi standardjait. Éppen ezért, amikor a közösségi médiában szeméthalmokról készült képek jelentek meg, sokan felszólították a McDonald’s vezetését, hogy takarítsák el a hulladékot.

A gyorsétteremlánc hétfőn közleményben tudatta, hogy „nem tolerálja a Happy Meal menük továbbértékesítési célú felvásárlását, illetve az étel elhagyását vagy kidobását”. A McDonald’s Japan azt is közölte, hogy együttműködik online értékesítő platformokkal, hogy megakadályozza a kártyák árának felverését.

„A mostani helyzet egyértelműen ellentmond régóta vallott filozófiánknak, miszerint kellemes étkezési élményeket nyújtunk gyerekeknek és családoknak. Komolyan vesszük az ügyet, és elismerjük, hogy a reakciónk nem volt megfelelő.”