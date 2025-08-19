Olaszország második legnagyobb vagyonkezelője jöhet létre, a Mediobanca bekebelezheti a Banca Generalit

Az Európai Központi Bank (EKB) engedélyezte, hogy a Mediobanca felvásárolja a Banca Generali olasz vagyonkezelőt. A Reuters emlékeztet: a tranzakció lezárásához szükséges a részvényesek jóváhagyása is, amiről az érintettek augusztus 21-én szavaznak.
A Mediobanca részvényeire a legrégebbi olasz bank, a Monte dei Paschi (MPS) tett felvásárlási ajánlatot, amelyet a Mediobanca nemkívánatosnak minősített. A pénzintézet talált egy kiskaput: 6,3 milliárd eurós ajánlatot tett a vagyonkezelő Banca Generali megvásárlására, amelyet a Generali Biztosítóban (Assicurazioni Generali) meglévő 13 százalékos részesedésével fizetne ki.
A Banca Generali anyavállalata a Generali Biztosító, vagyis az utóbbi a korábban értékesített részvényeit kapná vissza fizetségként. Az üzlet egy olyan befektetési bankot és vagyonkezelőt hozna létre, amely a nemzetközi befektetőknek is észszerűbb képet mutatna. Emellett megszabadítaná a Mediobancát attól a kritikától, hogy túlságosan függ a Generali biztosítóból származó osztalékoktól.
A Mediobanca már megkapta az olasz versenyhatóság engedélyét, így csak a részvényeseken múlik a végső döntés. Bár az ügyletre rábólintottak az olasz hatóságok, komoly fejfájást okoz Rómának, mivel a Monte dei Paschi (MPS) ismételten fúziós partner nélkül maradhat.
Az MPS-t a kormány 2008 óta háromszor is megmentette, és azóta próbálnak olyan megoldást találni, amely lehetővé tenné az állami részesedés eladását. Először az UniCredit volt a kiszemelt vevő, majd a kormány a Banco BPM-mel igyekezett összeboronálni, azonban ezek a próbálkozások zátonyra futottak.
A legutóbbi elképzelés az volt, hogy a Monte Paschi venné át a Mediobancát, ám ezt az ajánlatot a Mediobanca határozottan visszautasította. A Mediobanca vezetése leszögezte: a részvényeseknek választaniuk kell az MPS felvásárlási ajánlata vagy a Banca Generali bekebelezése között. Ha a befektetők az utóbbi mellett döntenek, akkor az olasz kormány erőfeszítése újfent lyukra fut.
Alberto Nagel vezérigazgató a lépéssel aligha lesz Róma kedvenc üzletembere, de a piacok valószínűleg pozitívan fogják értékelni a döntést. A lépés nemcsak a pénzintézet függetlenségét erősítheti meg, hanem hosszabb távon elősegítheti a politika és a pénzügyi döntéshozatal szétválasztását is, ami régóta várt fejlemény Olaszországban.
Az Axa olasz biztosítóba vásárolta be magát
Az Axa 500 millió euróért 51 százalékos részesedést szerez az olasz Prima Assicurazioniban, jócskán megnövelve jelenlétét az olasz gépjármű-biztosítási piacon. A felvásárlást a francia biztosító a vagyonkezelési üzletágának eladásából származó bevételből finanszírozza. Az Axa további vásárlásokat tervez a biztosítási piacon.
