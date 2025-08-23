Medúzaveszély Horvátországban - mutatjuk mire kell figyelni

A hosszan tartó meleg időjárás és a 26 fok körüli tengervíz ideális feltételeket teremtett az invazív bordásmedúzák számára. Ezek az állatok eredetileg a nyugat-atlanti térségből származnak, de a teherhajók ballasztvize révén kerültek Európába, így az Adriába is. Horvátországba is megérkezett a medúzaveszély.
Az Isztria környékén különösen kedvezők a körülmények számukra. A sekélyebb part menti vizek gyorsabban felmelegszenek, és a gyenge áramlatok sem sodorják el a medúzákat. Ráadásul a környéken találhatók a legnagyobb adriai kikötők, köztük a trieszti, amely az Adria első számú tengeri kapuja, így a behurcolt fajok könnyen megtelepedhetnek. De a fiumei kikötőbe érkező hajók a Kvarner-öbölbe is hoztak a fajból.
A bordásmedúza a közönséges medúzákkal ellentétben nem csíp, így közvetlen veszélyt nem jelent a fürdőzőkre. Ugyanakkor tömeges jelenlétük kellemetlen lehet. A nyálkás, áttetsző élőlények ugyanis sok helyen ezerszámra úsznak a strandok közelében,
éjszaka a partra sodródott állatok világítanak is.
A fajjal kapcsolatban az egyik legnagyobb probléma a rendkívüli szaporodási képessége. A példányok hímnősek, és nemcsak a kifejlett egyedek, hanem már a lárvák is képesek szaporodni. Ez azt jelenti, hogy a populáció robbanásszerűen növekedhet a nyár folyamán.
A strandolók kellemetlenségén túl a bordásmedúzák komoly ökológiai problémát is okoznak.
A legfőbb táplálékuk, a planktonok mellett ugyanis az őshonos halak ikráit is megeszik, ami hosszabb távon veszélyezteti az egyébként is gyér adriai halállományt.
Hatékony védekezés nincs ellenük, de a természet általában gondoskodik a megoldásról. A medúzák ugyanis a hidegebb vízhőmérsékletet nem viselik el. Amikor az ősz beköszöntével a tenger 15 fok alá hűl, a kifejlett medúzák tömegesen elpusztulnak. Szakértők szerint emiatt az előző évekhez hasonlóan az idei invázió is várhatóan véget ér a hűvösebb hónapokban. A bordás medúzák egyébként nem kedvelik az áramlatokat, ezért a Kvarner-öböltől délebbre csak elvétve jellennek meg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.