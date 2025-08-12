Meloni Washington és Peking között őrlődik - kiszorítaná a kínaiakat a stratégiai olasz vállalatokból

Giorgia Meloni kormánya fontolgatja, hogy korlátozza a kínai befektetők részesedését a kulcsfontosságú vállalatokban, hogy elkerülje a potenciális feszültségeket az Egyesült Államokkal.
Olaszország erőfeszítései olyan vállalatokat érintenének, amelyek stratégiai jelentőségűnek minősülnek, mind magántulajdonban lévőket, mind állami irányítás alatt állókat - mondták az ügyhöz közel álló források a Bloombergnek.
Az egyik legjobb példa erre a gumiabroncsgyártó Pirelli, amelyben a kínai állami tulajdonú Sinochem 37 százalékos részesedéssel rendelkezik. A Forma 1 autóversenycsapatok gumiabroncs-beszállítója kínai tulajdonosi háttere miatt azzal szembesül, hogy az Egyesült Államokban korlátozzák értékesítéseit. A Sinochem szerint részesedése a gumiabroncsgyártóban hosszú távú befektetés, Róma viszont olyan lehetőségeket mérlegel, amelyek nyomást gyakorolnának az ázsiai befektetőre, hogy eladja részesedését.
A Pirelli-ügy jól példázza azokat a kihívásokat, amelyekkel Európa szembesül az új geopolitikai helyzetben. A régió, amely a 2008-as pénzügyi válságot követően lelkesen fogadta a kínai befektetőket, most arra törekszik, hogy csökkentse a Kínával kapcsolatos kockázatokat, miközben megpróbálja megvédeni a kritikus ágazatokat és jó viszonyban maradni Donald Trump amerikai elnökkel. Még maga Meloni is kilincselt tavaly nyáron Pekingben, hogy rendezze viszonyát a kínai állammal.
Trump megválasztása és a transzatlanti kapcsolatok egyre növekvő kiszámíthatatlansága óta számos EU-főváros elkezdte újragondolni Kína szerepét kereskedelmi partnerként
– kommentálta a helyzetet egy volt olasz kormánytitsztviselő, hozzátéve, hogy ez az egyensúlyozási kísérlet egyre bizonytalanabbá válik.
A Pirelli csak a legszélsőségesebb eset,
Körülbelül 700 olasz vállalatnak vannak kínai befektetői, de a kormány elsősorban a stratégiai ágazatokban (energia, közlekedés, technológia, pénzügy) működő nagyvállalatokra fókuszál.
A kínai külügyminisztérium szóvivője elmondta, hogy a kínai-olasz befektetési együttműködés kölcsönösen előnyös, és harmadik fél abba nem avatkozhat bele.
A kínai kormány mindig is támogatta a kínai vállalatok piaci alapelveken nyugvó nemzetközi együttműködését, és reméli, hogy Olaszország tisztességes, méltányos és diszkriminációmentes üzleti környezetet biztosít a kínai vállalatok számára, és hatékonyan védi azok törvényes jogait és érdekeit
– mondta a szóvivő.
Washington figyelmeztette a Pirelli-t, hogy az elektromos szenzorokkal ellátott gumiabroncsai korlátozás alá kerülhetnek az Egyesült Államokban – egy kulcsfontosságú piacon –, mivel az ország szigorúan fellép a kínai tulajdonú vállalatok által gyártott szoftverek és hardverek ellen, főleg, hogy azok hálózatba kapcsoltan adatgyűjtésre is alkalmasak.
Az olasz kormány már igénybe vette az úgynevezett „aranyrészvényt”, egy jogi eszközt, amely lehetővé teszi számára, hogy korlátozásokat szabjon a stratégiai jelentőségűnek ítélt eszközökre. 2023-ban ezt a mechanizmust alkalmazta a Sinochem Pirelli-nél gyakorolt befolyásának korlátozására. Ezt követően az olasz szabályozó hatóságok kérésére a Pirelli igazgatósága visszaminősítette a Sinochem irányítási státuszát,
kijelentve, hogy a kínai konglomerátum már nem rendelkezik ellenőrzéssel a gumiabroncsgyártó felett.
A római korlátozás után viszont kínai diplomaták figyelmeztették a kormányt, hogy a kereskedelmi kapcsolatok megromolhatnak, ha nem születik konszenzusos megállapodás a Pirelli ügyében.
Pekinggel nem jó rosszban lenni, hogyen Olaszország egyik legnagyobb kereskedelmi partnere. Ráadásul az olasz kabinet kilépett a kínai Új Selyemút kezdeményezésből. Ez szintén amerikai nyomásra történt; Olaszország volt az egyetlen NATO-tag, amely csatlakozott a partnerséghez, ami felbosszantotta az Egyesült Államokat, no és persze Kínát is - ennek volt betudható Meloni pekingi kanosszajárása.
Meloni így nagyon nehéz helyzetben van - több más európai vezetővel együtt -, hiszen egyensúlyozni kényszerül Washington és Peking között, ráadásul az amerikai vámfenyegetések közepette nagy szüksége van a kínai befektetésekre. Európa azonban - ha lassan is -, de tanult a korábbi hibákból. Igyekszik elterelni a stratégiai befektetések, a kritikus infrastruktúra felől a kínai tőkét a vállalati szektor felé, például az elektromos járművek, az akkumulátorok és több más, munkahelyteremtő invesztíció felé.
Elemzői becslések szerint 2025-ig az EU kereskedelmi deficitje Kínával megduplázódik, meghaladva a 400 milliárd eurót,
amit az elektromos járművek, akkumulátorok, megújuló energiaforrások és vegyi anyagok stratégiai szektorokban történő, Peking által támogatott exporthulláma okoz. Félő, hogy mindez egy aszimmetrikus sokká válik, amely felgyorsítja Kína önellátását, miközben aláássa Európa ipari bázisát.
