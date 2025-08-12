Meloni Washington és Peking között őrlődik - kiszorítaná a kínaiakat a stratégiai olasz vállalatokból

Giorgia Meloni kormánya fontolgatja, hogy korlátozza a kínai befektetők részesedését a kulcsfontosságú vállalatokban, hogy elkerülje a potenciális feszültségeket az Egyesült Államokkal.

Giorgia Meloni és Hszi Csin-Ping - egy gyönyörű barátság vége? / Fotó: AFP

Olaszország erőfeszítései olyan vállalatokat érintenének, amelyek stratégiai jelentőségűnek minősülnek, mind magántulajdonban lévőket, mind állami irányítás alatt állókat - mondták az ügyhöz közel álló források a Bloombergnek.

Az egyik legjobb példa erre a gumiabroncsgyártó Pirelli, amelyben a kínai állami tulajdonú Sinochem 37 százalékos részesedéssel rendelkezik. A Forma 1 autóversenycsapatok gumiabroncs-beszállítója kínai tulajdonosi háttere miatt azzal szembesül, hogy az Egyesült Államokban korlátozzák értékesítéseit. A Sinochem szerint részesedése a gumiabroncsgyártóban hosszú távú befektetés, Róma viszont olyan lehetőségeket mérlegel, amelyek nyomást gyakorolnának az ázsiai befektetőre, hogy eladja részesedését.

Meloni elment Pekingbe bocsánatot kérni

A Pirelli-ügy jól példázza azokat a kihívásokat, amelyekkel Európa szembesül az új geopolitikai helyzetben. A régió, amely a 2008-as pénzügyi válságot követően lelkesen fogadta a kínai befektetőket, most arra törekszik, hogy csökkentse a Kínával kapcsolatos kockázatokat, miközben megpróbálja megvédeni a kritikus ágazatokat és jó viszonyban maradni Donald Trump amerikai elnökkel. Még maga Meloni is kilincselt tavaly nyáron Pekingben, hogy rendezze viszonyát a kínai állammal.

Trump megválasztása és a transzatlanti kapcsolatok egyre növekvő kiszámíthatatlansága óta számos EU-főváros elkezdte újragondolni Kína szerepét kereskedelmi partnerként

– kommentálta a helyzetet egy volt olasz kormánytitsztviselő, hozzátéve, hogy ez az egyensúlyozási kísérlet egyre bizonytalanabbá válik.

A Pirelli csak a legszélsőségesebb eset,

Róma szeretné többek között CDP Reti-ből is kiszorítani a kínai befektetőket. Ez a cég ellenőrző részesedéssel rendelkezik Olaszország energiaellátó hálózatában, és 35 százalékban a State Grid Corporation of China leányvállalatának tulajdonában van. A kínaiak két taggal is rendelkeznek az igazgatóságban, így befolyásolhatják a döntéshozatalt.

Egy másik példa az Ansaldo Energia, a világ egyik legnagyobb erőműgyártója. A vállalatban ugyan a Shanghai Electric 40-ről mindössze fél százalékra csökkentette részesedését, azonban a kínai jelenlét továbbra is megakadályozza, hogy részt vegyen egyes amerikai energiaipari pályázatokban és tenderekben.

Körülbelül 700 olasz vállalatnak vannak kínai befektetői, de a kormány elsősorban a stratégiai ágazatokban (energia, közlekedés, technológia, pénzügy) működő nagyvállalatokra fókuszál.