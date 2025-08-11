Mecedes-vezér: az EU aláírta saját halálos ítéletét – az új zöldreformok a piac összeomlásához fognak vezetni

A Mercedes-Benz vezérigazgatója élesen bírálta az Európai Unió 2035-től életbe lépő, szén-dioxid-kibocsátó járművekre vonatkozó tiltását. Ola Kaellenius szerint a jelenlegi tervek a piac összeomlásához vezethetnek, ha nem történik irányváltás, és inkább ösztönzőkkel kellene támogatni az elektromos átállást.

A Mercedes-Benz vezetője szerint a 2035-től érvényes belsőégésű motoros autók tilalma túl nagy kockázatot jelent, és inkább ösztönzőkkel kellene támogatni az elektromos átállást / Fotó: Mercedes

Az Európai Unió 2035-től betiltaná az új benzines és dízelautók értékesítését, amit a zöld átállás egyik kulcslépésének tartanak a támogatók. A döntés azonban az év második felében felülvizsgálatra kerül, és egyre több iparági szereplő figyelmeztet a lehetséges gazdasági következményekre:

a gyenge keresletre;

a kínai versenyre;

és a vártnál lassabb elektromosautó-eladásokra.

A Mercedes vezére szerint ez gazdasági öngyilkosság

Ola Kaellenius, a Mercedes-Benz vezérigazgatója és az európai autógyártók szövetségének (ACEA) elnöke a Handelsblattnak adott interjúban úgy fogalmazott: „Szükségünk van egy valóságtesztre. Különben teljes sebességgel rohanunk a falnak.” Szerinte a tiltás a piac összeomlását kockáztatja, mivel a vásárlók a határidő előtt tömegesen vennének benzines vagy dízel modelleket.

Kaellenius hangsúlyozta, hogy a dekarbonizáció fontos cél, de azt technológiasemleges módon kell végrehajtani. Ehelyett az elektromos autók elterjedését adókedvezményekkel és olcsóbb töltési áramárakkal kellene ösztönözni, hogy a váltás ne veszélyeztesse az európai gazdaságot.