A német kancellár nyilvános önkritikát gyakorolt; sokkal nehezebb helyzetben van a német gazdaság, mint várta

Friedrich Merz német kancellár beismerte, hogy az ország gazdasági kihívásainak kezelése sokkal nagyobb feladatnak bizonyul, mint amire eredetileg számított.
Ezt önkritikusan is mondom – ez a feladat nagyobb, mint amit egyesek egy évvel ezelőtt elképzeltek
– fogalmazott Merz szombaton, az észak-németországi Osnabrückben tartott beszédében. – Nem pusztán a gazdasági gyengeség időszakát éljük, hanem gazdaságunk strukturális válságát.”
Európa ipari nagyhatalma és legnagyobb exportőre a magas energiaárakkal küzd, részben az orosz–ukrán háború miatt, ráadásul szenved az amerikai kereskedelmi háború miatt is. A pénteken közzétett adatok szerint a német gazdaság a második negyedévben a korábban becsültnél nagyobb mértékben esett vissza, ismét recessziós veszély fenyegeti az országot.
Senkinek nem lehet illúziója afelől, milyen mélyek és messzire hatók a kihívások, amelyekkel szembe kell néznünk
– mondta Merz a Kereszténydemokrata Unió (CDU) tagjainak Alsó-Szászországban, a Volkswagen AG székhelyének tartományában.
Példaként említette a Volkswagen adózás utáni eredményének 36 százalékos visszaesését a második negyedévben, hozzátéve, hogy ez „csak egy a sok üzenet közül”.
Gazdaságunk jelentős része már nem igazán versenyképes, és ez az árversenyképesség kérdése
– mondta Merz anélkül, hogy konkrét cégeket nevezett volna meg. – A minőség továbbra is jó, és a vállalatvezetők felismerik ezeket a kihívásokat. De a Németországban uralkodó alapfeltételek egyszerűen nem voltak elég jók az elmúlt évtizedben.”
Amióta idén hivatalba lépett, Merz átfogó reformokat ígért, amelyek célja a bürokrácia csökkentése, az infrastruktúra modernizálása és a belföldi kereslet ösztönzése. Kormánya több százmilliárd eurós beruházást tervez utak, hidak építésébe és felújításába, valamint a német hadsereg fejlesztésébe.
Beszédében kiemelte az új adókedvezményeket az üzleti beruházások számára, és megismételte, hogy
nem támogatja a középvállalatokat terhelő adóemeléseket.
Egyúttal elismerte, hogy az Egyesült Államok 15 százalékos vámja az uniós (így a német) exportra, terhet ró a gazdaságra, bár figyelmeztetett, hogy egy nyílt kereskedelmi háború Washingtonnal ennél sokkal rosszabb lett volna.
