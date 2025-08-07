Most jelentették be, de már a maffiától féltik a 14 milliárd eurós hidat

Miként arról lapunk beszámolt, megépülhet a Szicília szigetét az olasz szárazfölddel összekötő híd, mely elkészülte utána világ valaha volt legnagyobb függő szerkezete lesz. Az olasz kormány gazdasági és fejlesztési programbizottsága (Cipess) hivatalosan is elfogadta a nagyszabású infrastrukturális projekt végleges tervét.

A Giorgia Meloni miniszterelnök vezette kabinet stratégiai jelentőségűnek minősítette az építkezést, amely évtizedek óta terítéken van, de csak most válik valósággá a valójában történelmi múltra visszatekintő álom. Az Origo a bejelentés kapcsán készített összeállításában arról ír, hogy az olasz kormány közben felkészül arra is, hogy megvédje a messinai híd felépítésének folyamatát a szervezett bűnözői csoportoktól.

A világ legnagyobb függőhídja lehet a messinai, 2032-re készülhet el / Fotó: Unsplash (illusztráció)

Messinai híd: megvédik a szervezett bűnözéstől

Matteo Salvini olasz infrastrukturális és közlekedési miniszter, a Liga kormánypárt vezetője a bejelentést követően azt mondta: a Cipess döntését kiindulási pontnak tartja a munkák elindításához. Közlése szerint az építkezési munkák akár már október előtt megkezdődhetnek, mivel a Cipesst követően már csak a számvevőszéknek kell rábólintania a projektre.

A projektnek ugyanakkor vannak kritikusai is. Több környezetvédelmi szervezet tiltakozott a tervek megvalósítása ellen, mások pedig attól tartanak, hogy az olasz hagyományos maffiaszervezetek is beférkőzhetnek a projekt megvalósításába, ami számos kockázatot hordozhat. Ezzel kapcsolatban Matteo Salvini egyértelműen fogalmazott: a kormányzat tisztában van a projekt bűnügyi fenyegetettségével, és szorosan, teljes szigorral figyelemmel kísérik a munkálatok haladását.

„A teljes beszállítói láncot monitoroznunk kell, hogy biztosítsuk a bűnözők elleni védettségét”

– idézi az Origo a minisztert külföldi híradások alapján.

Salvini kijelentette: ha észlelik, hogy a maffia beszivárgott a hídépítésibe, lefújják a projektet.

További részletek a híd építése kapcsán jelentkező kihívásokról az Origo cikkében olvashatók.