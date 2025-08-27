Deviza
EUR/HUF396.2 0% USD/HUF340.6 +0.07% GBP/HUF458.51 -0.05% CHF/HUF423.37 -0.04% PLN/HUF93 -0.02% RON/HUF78.33 0% CZK/HUF16.16 +0.02% EUR/HUF396.2 0% USD/HUF340.6 +0.07% GBP/HUF458.51 -0.05% CHF/HUF423.37 -0.04% PLN/HUF93 -0.02% RON/HUF78.33 0% CZK/HUF16.16 +0.02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Ai,Artificial,Intelligence,,Machine,Learning,,Big,Data,Analysis,And,Automation,mesterséges intelligencia
munkanélküliség
Stanford Egyetem
mesterséges intelligencia

Itt a bizonyíték: valóban brutális a mesterséges intelligencia munkaerőpiaci hatása – a fiatalok járnak rosszul

A technológia munkaerőpiaci hatásairól számos jóslat született, de az adatok egyelőre szűkösek. Egy friss tanulmány szerint azonban bizonyos szektorokban már ma is észrevehető a mesterséges intelligencia hatása, ami nem is csekély.
K. B. G.
2025.08.27., 04:47
Fotó: shutterstock

Miután a közelmúltban a bostoni MIT egyetem kutatói arra jutottak, hogy a mesterséges intelligenciával (MI) kísérletező cégek 95 százaléka semmiféle hasznot nem könyvelhet el a befektetésén, a Stanford Egyetem kutatói is publikáltak egy tanulmányt, mely szerint a technológia valóban az álláshelyek számának csökkenéséhez vezet a fiatalok számára.

Ai,Artificial,Intelligence,,Machine,Learning,,Big,Data,Analysis,And,Automation,mesterséges intelligencia
Fotó: Wright Studio / Shutterstock

A mesterséges intelligencia a fiatalok munkáját veszi el

A Wired összefoglalója szerint a Stanford kutatói kifejezetten olyan szektorokat vizsgáltak,amelyeket a feltételezések szerint a leginkább érint a generatív mesterséges intelligencia terjedése, mint amilyen a szoftverfejlesztés vagy az ügyfélszolgálat. Az egyik legnagyobb amerikai bérszámfejtés-szolgáltató vállalat, az ADP adatait elemezve az az eredmény született, hogy ezekben az iparágakban 16 százalékkal csökkent a 22–25 év közöttiek foglalkoztatása.

A mesterséges intelligencia munkaerőpiacra gyakorolt hatásairól szóló figyelmeztetések gyakran festettek baljós képet már a korábbiakban is, ám eddig kevés adat állt rendelkezésre arról, ami ezen jóslatokat igazolná. A Stanford kutatói most arra jutottak, hogy 

a hatás főként a kezdő, belépő szintű dolgozókat érinti, míg a tapasztaltabbak kilátásai egyelőre nem romlottak jelentősen.

Fontos azt is figyelembe venni, hogy az MI főként az automatizálható, repetitív feladatok elvégzését válthatja ki, miközben az adatokat a koronavírus-járványtól a távoli munkavégzés terjedésén át a tech szektor elbocsátási hullámáig számos tényező is torzíthatja. Azonban az MI munkaerőpiaci hatása ezen tényezők szűrése után is észlelhető.

A Stanford kutatói szerint a tanulmány arra is rávilágít, hogy a technológia előnyei hogyan maximalizálhatók, például az adórendszer megváltoztatásával, elkerülendő az automatizáció túlzott ösztönzését. Emellett a mesterséges intelligenciával foglalkozó cégeknek célszerű lenne az ember-gép együttműködést segítő rendszereket fejleszteni, amelyek az emberi munkaerő kiterjesztését, és nem az automatizálását célozzák.

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
756 cikk

 

Ajánlott videók

Továbbiak
4 perc
munkanélküliség

Itt a bizonyíték: valóban brutális a mesterséges intelligencia munkaerőpiaci hatása – a fiatalok járnak rosszul

A technológia munkaerőpiaci hatásairól számos jóslat született, de az adatok egyelőre szűkösek.
4 perc
YangWang

Hivatalos: világrekordot döntött a Szegeden gyárat építő BYD, erre egyetlen másik elektromos autó sem képes – videó

A kínai autógyártó különleges luxusmodellje a leggyorsabb a világon.
2 perc
Magyar Cukrász Ipartestület

Kiakadtak a Lidlre a magyar cukrászok: az akciós újságban kínált torta ára okozta a botrányt – már a GVH előtt az ügy

A szervezet szerint jogsértő a logóhasználat, és az ár is irreálisan alacsony.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu