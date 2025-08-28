Mexikó is meghajolt Donald Trump akarata előtt, és ennek Kína issza meg a levét

Mexikó, úgy tűnik, hajlandó teljesíteni Donald Trump amerikai elnök egyik legfontosabb követelését, így jókora vámok bevezetését tervezi Kínával szemben, ami egyebek mellett érintheti az autókat, a textileket és a műanyagokat is.
A vámok bevezetéséről szóló javaslat Kína mellett más ázsiai országokat is érinthet, és szeptember 8-án kerülhet a törvényhozás elé. Az egyelőre nem világos, hogy a vámok pontosan milyen szinten lesznek megállapítva, de a céljuk nemcsak Trump megbékítése, hanem a mexikói ipar védelme is a kínai dömpinggel szemben. Bár a vámok bevezetéséhez a parlament jóváhagyása is szükséges, Claudia Sheinbaum elnök pártja mind az alsó-, mind a felsőházban kényelmes többséggel rendelkezik a Bloomberg beszámolója szerint.
A Trump-adminisztráció az év eleje óta sürgeti Mexikót, hogy az Egyesült Államokhoz hasonlóan vezessen be vámokat a kínai termékekkel szemben, amire válaszul mexikói tisztviselők egyfajta „Észak-Amerika-erőd” koncepciót lebegtettek, mely a kínai import korlátozása mellett a feldolgozóipari kapcsolatok erősítését is szolgálja Mexikó, az Egyesült Államok és Kanada között. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a támogatásáról biztosította a javaslatot.
A három észak-amerikai ország a korábbi, Trump első ciklusa alatt megkötött kereskedelmi megállapodás felülvizsgálatára is készül,
amit a következő év közepére szeretnének tető alá hozni. Mindeközben az amerikai vámok bevezetése után a Mexikóba tartó kínai export is megugrott, ám ezzel párhuzamosan az amerikai nyomás is a kínai áruk áradatának megállítására.
Azonban a múlt hónapban Trump újabb haladékot adott Mexikó számára a további tárgyalások idejére. Az amerikai elnököt azonban a határon átívelő fentanilcsempészet is aggasztja, ami miatt 25 százalékos vámok sújtják az amerikai–mexikói-kanadai kereskedelmi egyezmény által nem érintett mexikói termékeket. Mindeköben Mexikó lett a kínai autóexport egyik legfontosabb célpontja. Idén már Oroszországot is megelőzve Mexikó lett a kínai autók legnagyobb felvevőpiaca, noha már most is 20 százalékos vám vonatkozik rájuk. Ez azonban eltörpül a kínai elektromos autókra vonatkozó, 100 százalékos amerikai vám mellett.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.