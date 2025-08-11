Páratlan üzletet kötött Ukrajna: övék a hatalmas élelmiszeripari vállalat – Ursula von der Leyenék jóváhagyták

Mint arról a Világgazdaság januárban hírt adott, az MHP, Ukrajna legnagyobb baromfi-feldolgozója kötelező érvényű ajánlatot nyújtott be a sertés-, illetve baromfihússzektorban érdekelt élelmiszeripari vállalat, a spanyol UVESA Group megvételére. Az MHP ajánlata az UVESA összes részvényesének szólt, és 50,01 százalékos minimális részesedést kívánt elérni. Az Euromeatnews által közölt hír szerint a lezárt tranzakció eredményeként az MHP részesedése végül meghaladja a 92 százalékot.

Az MHP központja / Fotó: MHP

Ukrajna, Spanyolország, Szaúd-Arábia, Szerbia, Montenegró és Koszovó hatóságai már jóváhagyták a megállapodást. Az Európai Bizottság is hozzájárult a tranzakcióhoz, például a külföldi támogatásokra és az összefonódás-ellenőrzésre vonatkozó szabályai alapján.

„A megállapodás lezárultával az integrációs szakaszba lépünk. Célunk, hogy az UVESA erősségeire építve a működési kiválóságra és a fenntartható fejlődésre összpontosítsunk” – mondta John Rich, az MHP igazgatótanácsának ügyvezető elnöke. Az MHP és az UVESA március 20-án a részvényvásárlási megállapodást írt alá a spanyol vállalat részvényeinek 41 százalékának átruházásáról. Az üzlet lehetővé teszi a többi UVESA részvényes számára is, hogy az aláírástól számított egy hónapon belül csatlakozzanak az SPA-hoz (részvényvásárlási megállapodás), így ugyanazon feltételek mellett vehetnek részt a vállalatban.

Az augusztusi, több mint 92 százalékos részesedés megszerzését követően az MHP mostantól ellenőrzi az UVESA alapvető működését és irányítását.

A tranzakciót a SPA feltételei szerint készpénzben rendezték a záráskor – részvényenként 225 eurós fix vételár (259 dollár) és egy feltételes ellenérték – egy további kifizetés, amelyet a vevő csak akkor vállal, hogy az eladónak fizet, ha bizonyos jövőbeni feltételek teljesülnek az üzletkötés után.

A vállalatok az export bővítését és jelenlétük erősítését is tervezik az európai és közel-keleti piacokon. „Az integrációs folyamat prioritásként kezeli a működési összehangolást, a tudáscserét, valamint a hatékonyságba és a termékinnovációba történő célzott beruházásokat.” Antonio Sánchez, az UVESA elnöke elmondta: „Az MHP-vel kötött partnerség új és jelentős fejezetet nyit az UVESA számára, amely képes lesz fellendíteni növekedését, és megszilárdítani a kiváló minőségű élelmiszerek fenntartható előállítását, valamint garantálni a teljes élelmezés-biztonságot.