Deviza
EUR/HUF393.7 -0.28% USD/HUF337.72 -0.2% GBP/HUF455.58 -0.32% CHF/HUF418.41 -0.17% PLN/HUF92.79 -0.15% RON/HUF77.81 -0.3% CZK/HUF16.1 -0.24% EUR/HUF393.7 -0.28% USD/HUF337.72 -0.2% GBP/HUF455.58 -0.32% CHF/HUF418.41 -0.17% PLN/HUF92.79 -0.15% RON/HUF77.81 -0.3% CZK/HUF16.1 -0.24%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,542.74 +0.97% MTELEKOM1,984 +2.8% MOL3,006 +0.2% OTP30,970 +0.88% RICHTER10,740 +1.61% OPUS586 +0.34% ANY8,120 -0.25% AUTOWALLIS159.5 -2.74% WABERERS5,300 +0.38% BUMIX9,236.53 -0.34% CETOP3,603.38 +0.71% CETOP NTR2,245.5 +0.71% BUX106,542.74 +0.97% MTELEKOM1,984 +2.8% MOL3,006 +0.2% OTP30,970 +0.88% RICHTER10,740 +1.61% OPUS586 +0.34% ANY8,120 -0.25% AUTOWALLIS159.5 -2.74% WABERERS5,300 +0.38% BUMIX9,236.53 -0.34% CETOP3,603.38 +0.71% CETOP NTR2,245.5 +0.71%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
kiberbiztonság
Microsoft Teams
Windows Defender
technológiai vállalat
Microsoft
technológia

A Microsoft megint újít a szolgáltatásán, azt ígéri, hogy biztonságosabb lesz

A Microsoft szeptembertől új védelmi funkciókat élesít a Teamsben. A rendszer blokkolja majd a kártékony fájltípusokat, valamint szorosabb integrációt kínál a Microsoft Defenderrel a gyanús linkek kiszűrésére.
VG
2025.08.19., 17:15
Fotó: Shutterstock

A Microsoft bejelentette, hogy lehetővé teszi a Teams-alapú csetek, illetve csatornák esetében a fájltípusokra épülő tartalomszűrést – írja a Biztonságporál.

Microsoft,Services,-,To,Do,,Office,,And,Other,Mobile,Apps Felhasználók millióit bosszantotta fel Facebook és a Microsoft
A Microsoft megint újít a szolgáltatásán, azt ígéri, hogy biztonságosabb lesz / Fotó: Primakov / Shutterstock

Ez azt jelenti, hogy ha egy felhasználó olyan üzenetet kap, amelyben egy .exe fájl is található, akkor azt a rendszer blokkolja. A vállalat szerint ezzel a fájlalapú károkozások kockázata válik csökkenthetővé, és ezáltal a rosszindulatú programterjesztés e formájának elejét lehet venni – magyarázta a lap.

A Microsoft egy másik védelmi újdonságot is bevezet, amely elősegíti a Microsoft Defender for Office 365 és a tiltó listái szorosabb integrációját. 

Tehát így a Microsoft Defender vírusirtó oldalán megadhatók az olyan, nemkívánatos URL-ek, amelyek kapcsán a teamses kommunikációt automatikusan blokkolni kell a csetek, a csatornák, az értekezletek, illetve a hívások esetében. Sőt arra is lesz mód, hogy az adminisztrátorok a már blokkolt domainekhez köthető kommunikációt egészében töröljék.

A két új biztonsági funkció várhatóan szeptemberben élesedik világszerte.

A szoftvercég azonban már ezekben a hetekben elkezdte bevezetni azt, hogy az értekezletek résztvevői ne készíthessenek képernyőképeket.

Mint minden technológiai vállalat, a Microsoft is kiemelt hangsúlyt tesz a felhasználói biztonságra. Ez azonban nem mindig elég, és a kiberbűnözők áthatolnak a védelmen. Ez történt júliusban is, amikor a SharePoint vállalati együttműködési szoftvert támadták. A SharePoint gyakran kapcsolódik más Microsoft-szolgáltatásokhoz, például az Outlookhoz vagy a Teamshez, így a rendszerbe való behatolás gyors adatlopáshoz, jelszavak begyűjtéséhez és kriptográfiai kulcsok eltulajdonításához vezethetett. Akkor az európai Eye Security kiberbiztonsági cég különösen aggasztónak találta, hogy a sérülékenység még a biztonsági frissítések után is lehetővé tehette a támadók számára a felhasználók vagy szolgáltatások megszemélyesítését.

Ajánlott videók

Továbbiak
28 perc
stablecoin

Ezt a veszélyt rejtik a digitális jegybankpénzek - a stablecoinoké a jövő

Hamarosan a hamburgerért is stablecoinnal fizetünk!
7 perc
big tech

Nő a félelem bére a Wall Streeten, egyre drágább a Big Tech esése elleni biztosítás

Buborékveszélyt észlelnek a Nasdaqon, „katasztrófa" opciókat vásárolnak a befektetők.
4 perc
Microsoft Teams

A Microsoft megint újít a szolgáltatásán, azt ígéri, hogy biztonságosabb lesz

A Microsoft szeptembertől új védelmi funkciókat élesít a Teamsben.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu