A Microsoft bejelentette, hogy lehetővé teszi a Teams-alapú csetek, illetve csatornák esetében a fájltípusokra épülő tartalomszűrést – írja a Biztonságporál.

A Microsoft megint újít a szolgáltatásán, azt ígéri, hogy biztonságosabb lesz / Fotó: Primakov / Shutterstock

Ez azt jelenti, hogy ha egy felhasználó olyan üzenetet kap, amelyben egy .exe fájl is található, akkor azt a rendszer blokkolja. A vállalat szerint ezzel a fájlalapú károkozások kockázata válik csökkenthetővé, és ezáltal a rosszindulatú programterjesztés e formájának elejét lehet venni – magyarázta a lap.

A Microsoft egy másik védelmi újdonságot is bevezet, amely elősegíti a Microsoft Defender for Office 365 és a tiltó listái szorosabb integrációját.

Tehát így a Microsoft Defender vírusirtó oldalán megadhatók az olyan, nemkívánatos URL-ek, amelyek kapcsán a teamses kommunikációt automatikusan blokkolni kell a csetek, a csatornák, az értekezletek, illetve a hívások esetében. Sőt arra is lesz mód, hogy az adminisztrátorok a már blokkolt domainekhez köthető kommunikációt egészében töröljék.

A két új biztonsági funkció várhatóan szeptemberben élesedik világszerte.

A szoftvercég azonban már ezekben a hetekben elkezdte bevezetni azt, hogy az értekezletek résztvevői ne készíthessenek képernyőképeket.

Mint minden technológiai vállalat, a Microsoft is kiemelt hangsúlyt tesz a felhasználói biztonságra. Ez azonban nem mindig elég, és a kiberbűnözők áthatolnak a védelmen. Ez történt júliusban is, amikor a SharePoint vállalati együttműködési szoftvert támadták. A SharePoint gyakran kapcsolódik más Microsoft-szolgáltatásokhoz, például az Outlookhoz vagy a Teamshez, így a rendszerbe való behatolás gyors adatlopáshoz, jelszavak begyűjtéséhez és kriptográfiai kulcsok eltulajdonításához vezethetett. Akkor az európai Eye Security kiberbiztonsági cég különösen aggasztónak találta, hogy a sérülékenység még a biztonsági frissítések után is lehetővé tehette a támadók számára a felhasználók vagy szolgáltatások megszemélyesítését.