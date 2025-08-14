Svéd kikötőben fotózták le a MÁV új mozdonyait: úton vannak Magyarországra a Mikkelsenek

Már úton van a következő ex-DSB ME trió! Augusztus 11-én, hétfő este szállt kompra a ystadi kikötőben a 1513, 1518 és 1523 pályaszámú „Mikkelsen” – jelentette az uuuu a Facebook oldalán.

Mikkelsen mozdonyok érkeznek a MÁV flottájába/ Fotó: Allan Støvring-Nielsen / uuuu / Facebook

A mozdonyok a lengyelországi Świnoujście kikötőjébe érkeznek komppal, a svédországi Ystadból.

Az 1534-es mozdony a közelmúltig a Contec Railnél volt szolgálatban, míg a másik kettő – az 1526-os és az 1516-os – egy ideje nem vett részt aktív forgalomban, utoljára a nemrég csődbe ment C-Rail Safety bérelte őket. A három mozdony az utóbbi időt a Contec Rail kalundburgi telephelyén töltötte az uuuu cikke szerint.

A Nordic Refinance lízingcégtől használtan beszerzett, dán eredetű dízelmozdonyok első példánya április 17-én állt szolgálatba. A mozdony több MÁV-járat kocsijait is húzza Tapolca és Balatonfüred között – számolt be a Világgazdaság korábban.

A Svédországban TMe sorozatú, hattengelyes gépeket korábban a dán nemzeti vasút, a DSB használta távolsági Intercity-forgalomban, majd a Nordic Refinance vette át, akikkel a MÁV csoport leányvállalata, a MÁV Rail Tours Kft. köt a tervek szerint öt évre szóló bérleti szerződést. A mozdonyokat a MÁV Személyszállítási Zrt. (a korábbi MÁV-Start) a MÁV Rail Toursszal kötött, hatályos együttműködési megállapodás keretében veszi igénybe.