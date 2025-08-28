Ukrajna megkapta a selyemzsinórt: másik ország EU-s csatlakozása mellett állt ki Merz és Macron

Közös sajtótájékoztatót tartott a német kancellár Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Emmanuel Macron francia elnökkel, valamint Maia Sandu moldovai államfővel, ahol elhangzott "Nyitva áll az Európai Unió ajtaja.”

Friedrich Merz: Moldova lehet az unió következő tagja / Fotó: AFP

Mindhárom európai uniós tagország vezetője technikai és diplomáciai támogatást ígért a chisinaui vezetésnek."Nagyon jól tudjuk, Moldova mennyire szenved Oroszország Ukrajna elleni agressziójától" - fogalmazott Merz.

Azt mondta, hogy Moldova földrajzi és történelmi értelemben is Európa része, egyben méltatta "a határozott és sikeres" reformokat az európai integráció útján.

Merz szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök Moldovát is vissza akarja vinni az orosz befolyási övezetbe.

"Mi Önök mellett állunk, hogy megvédhessék szabadságukat és szuverenitásukat" - tette hozzá.

Macron Franciaország "eltökélt támogatásáról" biztosította a moldovai vezetést, illetve annak európai integrációs törekvését. "A Kreml propagandája azt mondja, hogy az európaiak igyekeznek elhúzni a háborút, és az EU elnyomja az embereket. Ezek hazugságok. Oroszországtól eltérően az EU nem fenyeget senkit, és tiszteletben tartja mindenki szuverenitását" - mondta a francia elnök.

Moszkva is "közeledne"

Ha Brüsszel valóban elkezdi a csatlakozási tárgyalások előkészítését, akkor borítékolni lehet Mai Sandu elnök győzelmét az őszi Moldovai választásokon. Ugyanakkor Moszkva minden erejével azon van, hogy „rátegye kezét” a Romániával határos területre – írja a Politico. „Meg kell találni a módját az első klaszter megnyitásának” – mondta Siegfried Muresan, konzervatív EU-törvényhozó, az Európai Parlament EU-Moldova Társulási Bizottságának elnöke. Ez jelzést küldene Oroszországnak. Elvenné az oroszok érveit, miszerint nincs előrelépés az EU-tagság felé vezető úton. Ugyanakkor fennáll a veszélye annak, hogy rossz üzenetet küldünk az ukránoknak. Az Európai Bizottság szóvivője szerint Moldova és Ukrajna is mélyreható reformokat hajtott végre az EU-csatlakozáshoz, és megtették az első tárgyalási csoport megnyitásához szükséges összes lépést. Ugyanakkor Ukrajna csatlakozását Magyarország blokkolja. Tehát míg Moldova elnyerheti mind a 27 tagország bizalmát, az ukrán csatlakozás egyelőre zátonyon van.