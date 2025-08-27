Deviza
A Labubu-őrület farvizén visszatér egy Magyarországon is jól ismert régi plüssjáték

A gyűjthető kiegészítők piaca világszerte folyamatosan bővül, és a plüssjátékokat már egyre inkább a felnőttek számára hirdetik. Ezt kihasználva másodvirágzását éli a Moncsicsi.
K. B. G.
2025.08.27, 10:07
Frissítve: 2025.08.27, 10:40

A Labubu-őrület letarolta a világot, a kínai plüssjáték sikere elképesztő méreteket öltött, olyannyira, hogy annak farvizén egy hasonló, ám japán régi ismerős is visszatért. Az utóbbi időben ugyanis ismét hódít a Moncsicsi is, mely az 1970-es, 1980-as évek internet előtti virális szenzációja volt szerte a világon, például Magyarországon is.

Opening of the world's largest toy fair in Nuremberg
Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A Moncsicsi a másodvirágzását éli

Ma pedig már a moncsicsis kulcstartók és plüssfigurák is gyakran virálisan terjednek a közösségi médiában, közben a játék megalkotója és jogtulajdonosa, a Sekiguchi Co. nemrég arról számolt be, hogy a februárban zárult üzleti évben több mint duplájára nőttek a Moncsicsi-eladások, elérve a 4,6 milliárd jent (10,6 milliárd forint). A forgalom mintegy 40 százaléka a nemzetközi piacokról érkezett. A vállalat, kihasználva a figura népszerűségét, most a gyártási kapacitás bővítésére készül, és igyekszik addig ütni a vasat, amíg meleg, így különböző licencszerződések sorának megkötésére is készül.

Az egész világot el akarjuk árasztani a Moncsicsival 

– mondta Josino Tositaka, a Sekiguchi elnök-vezérigazgatója, meglovagolva a dizájner játékok, gyűjthető kiegészítők és társaik iránti egyre növekvő globális keresletet. A Spherical Insight adatai szerint csak a kulcstartók piaca több mint 28 milliárd dollárosra nőhet világszerte, noha 2023-ban még csak 18 milliárd dollárt tett ki. Ennek megfelelően a Moncsicsi és társai is egyre kevésbé gyerekjátékként és egyre inkább mint divatkiegészítő vannak jelen – írja a Bloomberg.

Minden összejött a Moncsicsi újjászületéséhez

Az 1974-ben létrehozott játék fénykora az 1970–80-as évtizedben volt, amikor még a Mattellel is kötöttek licencszerződést, és rajzfilm is készült a figura főszereplésével, de a mánia kérészéletűnek bizonyult. A Moncsicsi népszerűsége azóta hullámzóan alakult, és világszerte voltak kisebb fellángolások, de a valódi visszatérésre csak az elmúlt egy-két évben került sor.

A japán plüssfigura népszerűségét az is segítette, hogy Lisa a Blackpink nevű K-Pop bandából – akit sokan a Labubu-őrület elindítójának is tartanak – közzétett egy videót, amelyen Moncsicsit vásárol. Josino szerint 

ezen túl a jen gyengesége is segítette a külföldi eladásokat. 

A Sekiguchi a korábbi siker, majd a bábu népszerűségének későbbi apadása után a stratégiáját is átalakította, így a moncsicsis kiegészítőket egyre inkább a felnőttek számára hirdeti, hiszen az ő érdeklődésük tartósabb, és szemben a gyerekekkel, önállóan dönthetnek pénzügyeikről.

A márka emellett együttműködéseket is kínál, így az Egyesült Államokban már az Urban Outfitters üzleteiben a Moncsicsit és a Hello Kittyt kombináló termékek is kaphatók. A játék másodvirágzását ugyanakkor megnehezíthetik a Donald Trump amerikai elnök által bevezetett vámok, különösen azért, mert japán eredete ellenére a Moncsicsi figurák 95 százaléka már Kínában készül.

Tanulva a korábbi népszerűségi hullámokból és azok lecsengéséből már Josino is igyekszik nem túlzottan előre szaladni a kapacitások bővítésével.

