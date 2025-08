Műanyagválság: évente ezermilliárdos károkat okoz az emberiségnek a szennyezés

A műanyag hulladék „súlyos, növekvő és alulbecsült veszélyt” jelent az emberi egészségre – állapítja meg a hétfőn megjelent tanulmány, amely szerint az ebből eredő gazdasági veszteségek évente meghaladják az 1500 milliárd dollárt. A szerzők szerint a legnagyobb árat a gyermekek és a sérülékeny közösségek fizetik meg, akik a leginkább ki vannak téve a szennyezés hatásainak.

Évente legalább 1500 milliárd dolláros kárt okoznak a műanyag hulladékok világszerte – figyelmeztetnek orvosok és környezetvédelmi szakértők a The Lancet friss jelentésében / Fotó: AFP

Philip Landrigan, a Boston College orvosa külön is kiemelte: a műanyagok – különösen az 5 milliméternél kisebb mikroműanyagok – már az emberi szervezetben is jelen vannak, miközben pontos egészségügyi hatásaikat még nem is ismerjük teljes mértékben.

A kutatók ezért nemzetközi, kötelező erejű szabályozást sürgetnek, amely visszafogná a szennyezést, és hosszú távon kezelhetővé tenné a problémát.

A jelentés szerint a műanyaggyártás robbanásszerűen nőtt az elmúlt évtizedekben:

míg 1950-ben évente 2 millió tonnát állítottak elő;

2022-re ez 475 millió tonnára ugrott.

Ha nem történik radikális változás, az OECD előrejelzése alapján 2060-ra megháromszorozódhat a globális felhasználás. A felhasznált műanyagok kevesebb mint 10 százalékát hasznosítják újra.

Genfben dőlhet el a műanyag hulladékhegy jövője

A The Lancet jelentése időzítetten, egy nappal a genfi ENSZ-tárgyalások előtt jelent meg, ahol csaknem 180 ország képviselői próbálnak megállapodni az első kötelező érvényű globális egyezményről a műanyag hulladékok kezeléséről. Az előző forduló, amelyet tavaly decemberben Dél-Koreában tartottak, eredménytelenül zárult.

A mostani egyeztetés augusztus 14-ig tart, és a szakértők reményei szerint áttörést hozhat. A nyomásgyakorlás részeként a tárgyalások helyszínén, az ENSZ európai székháza előtt egy különleges installáció is helyet kapott: Auguste Rodin A gondolkodó című szobra különböző műanyaghulladékokkal – kannákkal, palackokkal, játékszerekkel, halászhálókkal – borítva áll tíz napon át.

A műalkotás célja, hogy ráébressze a döntéshozókat: a műanyagszennyezés kérdésében nem csupán a jelen, de a jövő generációinak egészsége is veszélyben van. Alkotója, Benjamin Von Wong kanadai aktivista szerint „a gondolkodás terhe” most a diplomaták vállát nyomja.