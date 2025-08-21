Lángok és füst Munkácson: elektronikai üzemet talált el az orosz rakéta — többen megsérültek

Kárpátalján hajnali 2:49-kor hirdettek légiriadót rakétatámadás veszélye miatt. 12 ember megsérült Munkácson egy orosz rakétatámadásban és 6 embert kórházba szállítottak – közölte a hírt a Munkácsi Városi Tanács Facebook oldalán. A támadás miatt a városvezetés hivatalos oldalán arra kérték a lakosságot, hogy ne nyissanak ablakot, és az utcára se menjenek ki.

Munkács egyik elektronikai telephelye lángokba borult a rakétatalálatot követően / Fotó: Ukrán Rendőrség

Nyugatra fordulnak a fegyverek

Augusztus 21-én éjjel orosz rakétatámadás érte Munkácsot. A rakéták egy elektronikai üzem területén hatalmas tüzet okoztak, az érintett helyszín egyébként a Flex cég gyára, amely nem állít elő a védelmi ágazat számára termékeket. A rendvédelmi- és mentőalakulatok a helyszínen dolgoznak.

Moszkva éjjel rakéták és drónok újabb hullámát indította Ukrajna több városa ellen, a támadások legalább 12 embert megsebesítettek Munkácson, és tüzet okoztak a város egy nagy elektronikai üzemében. Más városokból, köztük Lvivből is károkat jelentettek - írja a Kyiv Independent.

Munkács nagyjából 30 kilométerre van a magyar határtól, ennyire nyugati célpontot még nem támadott az orosz haderő az utóbbi három és fél évben.

Munkács egyik üzemét érte találat

A városi tanács később azt tanácsolta a lakosoknak, hogy tartsák zárva az ablakokat és maradjanak otthon az orosz rakétacsapás okozta tűz miatt. A támadásban érintett helyszín egyébként a Flex cég gyára, amely nem állít elő a védelmi ágazat számára termékeket. A jelentések szerint augusztus 21-én éjjel robbanások hallatszottak nyugat-ukrajnai Rivne területen, amikor Oroszország bombázókat és drónokat indított. Hajnalban egész Ukrajnában légiriadót rendeltek el. A Rivnei terület messze esik a frontvonaltól, Kijevtől mintegy 304 kilométerre nyugatra.

Eközben kijevi lapok arról számoltak be, hogy orosz Sahed drónok közeledtek a főváros felé is. Az orosz támadás közepette működött a légvédelem Ukrajna fővárosában — jelentette Kijev város katonai adminisztrációja 3 óra 55 perckor. Az ukrán légierő először arról számolt be, hogy orosz drónok tucatjai tartanak Nyugat-Ukrajna felé, beleértve Lviv, Ternopil és Hmelnyickij területeket is. A támadásoknak egy halálos áldozata volt Lvivben.