Összeomlik a német autóipar: tízezrével szűnnek meg a munkahelyek, meredeken csökken a kereslet

A német autóipar munkaerőpiaci gyengülése újabb fejezetéhez érkezett: az EY friss elemzése szerint 51 500 állás szűnt meg egyetlen év alatt, ami a teljes ágazati létszám 6,7 százaléka. Ez az összes, iparban eltűnt 114 ezer munkahely közel fele.
A folyamat egyre gyorsul. 2019 óta összesen 112 ezer autóipari állás veszett el Németországban, ennek majdnem a fele az elmúlt 12 hónapban. Az EY szerint a helyzet hátterében elsősorban az exportpiacok gondjai állnak:
Az USA és Kína jelenleg a legnagyobb aggodalomforrás
– mondta Jan Brohriker, az EY szakértője. Az amerikai piacot Donald Trump új, 15 százalékos autóvámja fékezi, Kínában pedig a külföldi gyártók iránti kereslet zuhant be, miközben a hazai elektromosautó-gyártók egyre nagyobb részesedést hasítanak ki maguknak.
A legnagyobb német szereplők – Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi, Bosch, Continental, ZF és Porsche – mind költségcsökkentési programokat hirdettek. A megszorítások elsősorban a hazai központokat érintik, ahol a menedzsment, az adminisztráció és a kutatás-fejlesztés koncentrálódik.
Az EY előrejelzése szerint a munkahelyek számának zsugorodása nem áll meg. A folyamatos átalakítások és takarékossági lépések miatt tartósan magas lesz a leépítések száma, és a frissen végzett mérnökök munkaerőpiaci helyzete is romlik.
A pályakezdők számára sokkal nehezebb lesz elhelyezkedni, és Németország hosszú idő után újra a diplomás munkanélküliség emelkedésével szembesülhet
– fogalmazott Brohriker.
A német gazdaság szempontjából ez különösen fájdalmas: az autóipar évtizedeken át a konjunktúra motorja volt, most viszont a gyengülő export és a technológiai fordulat közepette épp itt történnek a legnagyobb leépítések. A következő hónapokban kiderül, hogy a cégek költségcsökkentési stratégiái képesek lesznek-e stabilizálni a helyzetet, vagy további drasztikus lépésekre lesz szükség.
