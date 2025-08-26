Deviza
EUR/HUF396.04 -0.32% USD/HUF340.14 -0.58% GBP/HUF458.51 -0.41% CHF/HUF423.37 -0.21% PLN/HUF93.01 -0.28% RON/HUF78.3 -0.42% CZK/HUF16.16 -0.16% EUR/HUF396.04 -0.32% USD/HUF340.14 -0.58% GBP/HUF458.51 -0.41% CHF/HUF423.37 -0.21% PLN/HUF93.01 -0.28% RON/HUF78.3 -0.42% CZK/HUF16.16 -0.16%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX105,155.63 +0.31% MTELEKOM1,958 -0.91% MOL2,944 +0.27% OTP30,550 +0.59% RICHTER10,680 +0.85% OPUS573 -2.39% ANY7,940 +0.25% AUTOWALLIS163 -0.31% WABERERS5,260 0% BUMIX9,243.76 -0.22% CETOP3,503.93 -0.28% CETOP NTR2,183.19 -0.28% BUX105,155.63 +0.31% MTELEKOM1,958 -0.91% MOL2,944 +0.27% OTP30,550 +0.59% RICHTER10,680 +0.85% OPUS573 -2.39% ANY7,940 +0.25% AUTOWALLIS163 -0.31% WABERERS5,260 0% BUMIX9,243.76 -0.22% CETOP3,503.93 -0.28% CETOP NTR2,183.19 -0.28%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
létszámleépítés
bosch
német gazdaság
Audi
Porsche
német autóipar
Volkswagen
autópiac
Continental
Mercedes-Benz

Összeomlik a német autóipar: tízezrével szűnnek meg a munkahelyek, meredeken csökken a kereslet

A legnagyobb gondot a kínai és amerikai exportpiacok visszaesése, valamint az új vámok okozzák, miközben a cégek sorra indítanak megszorító programokat. Egy év alatt 51 500 munkahely tűnt el a német autóiparban, ami közel hétszázalékos leépítést jelent.
Nemes Tamás
2025.08.26., 21:37

A német autóipar munkaerőpiaci gyengülése újabb fejezetéhez érkezett: az EY friss elemzése szerint 51 500 állás szűnt meg egyetlen év alatt, ami a teljes ágazati létszám 6,7 százaléka. Ez az összes, iparban eltűnt 114 ezer munkahely közel fele.

német autóipar
Egy év alatt 51 500 munkahely tűnt el a német autóiparban, ami közel hétszázalékos leépítést jelent / Fotó: AFP

Brutális leépítési hullám a német autóiparban

A folyamat egyre gyorsul. 2019 óta összesen 112 ezer autóipari állás veszett el Németországban, ennek majdnem a fele az elmúlt 12 hónapban. Az EY szerint a helyzet hátterében elsősorban az exportpiacok gondjai állnak:

  • az Egyesült Államokba irányuló kivitel 10 százalékkal esett;
  • Kínába pedig 14 százalékkal.

Az USA és Kína jelenleg a legnagyobb aggodalomforrás 

– mondta Jan Brohriker, az EY szakértője. Az amerikai piacot Donald Trump új, 15 százalékos autóvámja fékezi, Kínában pedig a külföldi gyártók iránti kereslet zuhant be, miközben a hazai elektromosautó-gyártók egyre nagyobb részesedést hasítanak ki maguknak.

A legnagyobb német szereplők – Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi, Bosch, Continental, ZF és Porsche – mind költségcsökkentési programokat hirdettek. A megszorítások elsősorban a hazai központokat érintik, ahol a menedzsment, az adminisztráció és a kutatás-fejlesztés koncentrálódik.

Az EY előrejelzése szerint a munkahelyek számának zsugorodása nem áll meg. A folyamatos átalakítások és takarékossági lépések miatt tartósan magas lesz a leépítések száma, és a frissen végzett mérnökök munkaerőpiaci helyzete is romlik. 

A pályakezdők számára sokkal nehezebb lesz elhelyezkedni, és Németország hosszú idő után újra a diplomás munkanélküliség emelkedésével szembesülhet 

– fogalmazott Brohriker.

A német gazdaság szempontjából ez különösen fájdalmas: az autóipar évtizedeken át a konjunktúra motorja volt, most viszont a gyengülő export és a technológiai fordulat közepette épp itt történnek a legnagyobb leépítések. A következő hónapokban kiderül, hogy a cégek költségcsökkentési stratégiái képesek lesznek-e stabilizálni a helyzetet, vagy további drasztikus lépésekre lesz szükség.

Korán örült az egyik legnagyobb német autógyártó: Magyarországról indul harcba Kína ellen, most megérkezett a brutális válasz – ez sokkoló

A kínai autógyártó, a SAIC birtokában lévő MG több mint tíz új elektromos járművet mutat be a közeljövőben. A kínai cég a bejelentéssel a riválisok lépéseire reagál, miután a Mercedes-Benz két év alatt harminc új vagy frissített modellt mutat majd be.

 

Munkaerőpiac

Munkaerőpiac
472 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
4 perc
YangWang

Hivatalos: világrekordot döntött a Szegeden gyárat építő BYD, erre egyetlen másik elektromos autó sem képes – videó

A kínai autógyártó különleges luxusmodellje a leggyorsabb a világon.
2 perc
Magyar Cukrász Ipartestület

Kiakadtak a Lidlre a magyar cukrászok: az akciós újságban kínált torta ára okozta a botrányt – már a GVH előtt az ügy

A szervezet szerint jogsértő a logóhasználat, és az ár is irreálisan alacsony.
1 perc
bosch

Összeomlik a német autóipar: tízezrével szűnnek meg a munkahelyek, meredeken csökken a kereslet

A legnagyobb gondot a kínai és amerikai exportpiacok visszaesése, valamint az új vámok okozzák, miközben a cégek sorra indítanak megszorító programokat.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu