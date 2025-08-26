Megtorpant a német export: a vámháború letörte a bizalmat – élelmiszeripar és fémgyártás a vesztesek között

A müncheni Ifo gazdaságkutató intézet augusztusi felmérése szerint a német exportvárakozások látványosan romlottak: az index mínusz 3,6 pontra esett a júliusi mínusz 0,3 pontról, ami kétéves csúcsnak számított. A fordulat gyors és erős, és szorosan összefügg azzal, hogy az Egyesült Államok 15 százalékos vámot vezetett be az európai termékek egy részére.

Bár a júliusi adatok még kétéves csúcsról szóltak, augusztusban hirtelen megroppant az ipari bizalom, és visszaesett a német export / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Klaus Wohlrabe, az Ifo felmérésekért felelős vezetője szerint a kiábrándultság egyre szélesebb körben terjed a német exportőrök között. Bár a bevezetett vám alacsonyabb lett a vártnál, még így is érzékelhetően visszafogja a lendületet.

A legnagyobb pesszimizmus az élelmiszer- és italgyártók körében mutatkozott, míg a fémipari cégek szintén kevesebb külföldi megrendelést várnak.

Ezzel szemben a gépiparban alig történt változás, a vállalatok stabil exportot valószínűsítenek.

A vegyiparban óvatos optimizmus figyelhető meg, míg a bútoripar és az elektronikai szektor kifejezetten élénkülésre számít. Ez azt jelzi, hogy az iparon belül erős széttartás mutatkozik: egyes ágazatok már most fékeznek, mások viszont növekedési lehetőséget látnak.

Még ne gyászoljuk a német exportot

A mostani érték még így is jobb a tavaly augusztusi mínusz 4,7 pontnál, és sokkal kedvezőbb a januári mínusz 6,6, illetve az áprilisi mínusz 9,2 pontnál, amely ötéves mélypont volt. Vagyis a trend továbbra is javulásról árulkodik, ám a lendület törékeny, és a kereskedelmi feszültségek könnyen újra megtörhetik.

A következő hónapok kulcskérdése az lesz, hogy az amerikai vámok mennyire gyűrűznek be a teljes ipari környezetbe, és sikerül-e az exportorientált német gazdaságnak új piacokkal ellensúlyoznia a kiesést.