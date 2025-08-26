Azonnal gyógyszer kell a német gazdaságnak, a szakadék szélén tántorog

A német gazdaság visszaesése gyorsul; az iparban 2019 óta csaknem negyedmillió munkahely szűnt meg – derül ki az EY kedden közzétett tanulmányából - írja a Reuters.

Friedrich Merz német kancellár - a német gazdaság tragikusan rossz állapotban van, évek óta tart a lejtmenet / Fotó: AFP

A német iparvállalatok 2025 második negyedévében több mint 533 milliárd euró bevételt termeltek, ami 2,1 százalékos éves csökkenést jelent – állapította meg az EY a statisztikai hivatal adataira hivatkozva. Ez az első negyedév 0,2 százalékos visszaesését követte.

A német iparban foglalkoztatottak száma szintén 2,1 százalékkal 5,43 millióra csökkent a második negyedévben.

Hat évvel ezelőtthöz képest a munkaerő-állomány 4,3 százalékkal zsugorodott, ami

245 500 munkahely megszűnését jelenti 2019 óta

– közölte az EY.

A német gazdaság problémái az autóiparban mutatkoznak meg a legjobban

A legnagyobb visszaesést az autógyártásban mérték, ahol a foglalkoztatottság 6,7 százalékkal csökkent a második negyedévben, körülbelül 51 500 munkahely elvesztését jelentette egy év alatt.

A német autógyártók kemény ázsiai versennyel, az elektromos járművekre való költséges átállással és magas amerikai importvámokkal küzdenek. A Volkswagen, a Mercedes és a beszállító Continental egyaránt leépítéseket hajt végre.

Miközben az Egyesült Államok továbbra is a legfontosabb külföldi piac a német ipari termékek számára,