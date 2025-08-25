Merz kongatja a vészharangot: a német gazdaság nem képes tovább finanszírozni a jóléti államot – sokkal rosszabb a helyzet, mint gondolták

A jóléti államot jelenlegi formájában nem képes finanszírozni a német gazdaság, ezért reformra van szükség Friedrich Merz kancellár szerint, aki ezzel összeütközésbe kerülhet koalíciós partnerével, a szociáldemokrata párttal. Merz arról is beszélt a hétvégén, hogy Németországnak a vámháború miatt új kereskedelmi partnereket kell keresnie.

Friedrich Merz kancellár szerint a német gazdaság rosszabb helyzetben van, mint gondolta / Fotó: Liesa Johannssen

Merz számára a hivatalba lépése óta az egyik prioritás a munkanélküli-segélyek reformja, és a szociális jóléti kiadások átalakítását ígérte a CDU hétvégi alsó-szászországi pártkonferenciáján is, ahol elismerte, hogy a német gazdaság sokkal rosszabb helyzetben van, mint várta.

A jelenlegi jóléti államot többé nem tudjuk finanszírozni azzal, amelyet a gazdaságban termelünk

– idézte a kancellárt a Deutsche Welle. Az adatok alátámasztják a szavait, lefelé módosították a második negyedéves gazdasági adatokat. A német GDP a korábban becsültnél jobban gyengült április–júniusban, egyelőre nincs jele annak, hogy Németország kilábalna a recesszióból.

A kancellár hozzátette, hogy a reformot azonban anélkül akarja végrehajtani, hogy emelné a közepes méretű vállalatok adóterheit. Ezzel ellentmondott Lars Klingbeil SPD-s alkancellárnak, aki nem zárta ki a közepes és magas jövedelműek adójának emelését.

A jóléti állam teher a német gazdaság számára

A koalíciós partnerek már megállapodtak abban, hogy átalakítják a társadalombiztosítása rendszert a növekvő kiadások és a költségvetési hiány miatt. A munkanélküli-segélyek reformjával például biztosítani tervezik, hogy érdemes legyen dolgozni Európa legnagyobb gazdaságában, de ez herkulesi feladat lesz, mert a fizetés sok esetben nem elég a megélhetésre.

A közepes vállalatok adóterheit nem akarja emelni a kormány / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Tavaly például 826 ezer dolgozó szorult támogatásra,

kapott a fizetése mellett úgynevezett alapjövedelmet (Bürgergeld). A minimálbér is lassabban emelkedik az ígértnél, fokozatosan óránként 14,6 euróra 12,82 euróról. (Egy euró 395,8 forint.)

A reform komoly konfliktust okozhat a kormánykoalícióban, a két párt már a minimálbér-emelésen is összekapott. Klingbeil kizárta, hogy a reformot a dolgozók rovására hajtsák végre, és az SPD ifjúsági szervezetének (Jusos) elnöke, Philipp Türmer a hétvégén megerősítette, hogy ebben a kérdésben jottányit sem engednek.