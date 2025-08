Egyre több jel ural arra, hogy túl lehet a mélyponton Németország, amely az utóbbi hónapokban az élénkülés jeleit mutatta. Az áprilisi megingást leszámítva a húzóágazatnak számító ipari termelés márciusban is májusban is emelkedett, és ami a lényeg, az autóipar közel 5 százalékos növekedést tudott felmutatni. Azaz a hazai járműgyártás termékei iránt, ha lassan is, de végre a külső piacok felől élénkülhet a kereslet, márpedig ezen múlik, hogy képes-e magasabb növekedési fokozatba kapcsolni a magyar gazdaság.

Erre várt Nagy Márton, most itt van: végre fordul a német gazdaság, Magyarország dörzsölheti a tenyerét / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Magyar gazdaság: így tepert le minket Németország

Ha valamit megtanultunk tavaly, az biztosan az, hogy Németország nélkül nem megy. 2024 végig a német világcégek, mint a Volkswagen, a ZF, a Bosch, Thyssenkrupp létszámleépítési és gyárbezárási terveiről szólt, ami a hazai feldolgozóipart is magával rántotta. A 2023 vége óta folyamatosan szűkülő megrendelésállomány pedig térdre kényszerítette a legfontosabb ágazatokat:

a járműgyártás 9 százalékkal

a villamos berendezések gyártása pedig 13,6 százalékkal zuhant.

A magyar gazdaság világviszonylatban is rendkívül nyitott, ami előny, amikor éppen a világgazdaságban konjunktúra van és prosperitás, de hátrány, ha a külső piacok szenvednek. Ez tökéletesen látszott tavaly, amikor a 4 százalékos GDP-növekedést két hónap engedte el Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, hogy aztán a harmadik negyedéves GDP-adatok után arról beszéljen, hogy „a német gazdaság maga alá tépte a magyart”. A mondatot pedig idén is elmondhatta volna a második negyedéves adatok után, amelyek alapján valamilyen életjelet mutatott a magyar gazdaság, de éves szinten még mindig stagnáláshoz közeli állapotról tanúskodnak. Annál is inkább, mert jó eséllyel idén sem sikerül kiugró GDP-bővülést elérni, maximum 1 százalék lehet elemzők szerint.

Talán most jön el a fordulat Németországban, de jövőre biztosan

Persze az elmúlt évek mélyrepülése után nem szabad messzemenő következtetéseket levonni két hónap adata alapján, de már látszik a fény az alagút végén és a német elemzők szerint is közel lehet a fordulat.

Még túl korai lenne mindent rendben találni, azonban egyre több jel utal a gazdasági fellendülésre, igaz egy alacsony szintről

– erre hívta fel a figyelmet Carsten Brzeski, az ING Bank közgazdásza a májusi ipari adatok közlését követően. A fellendülést ugyanakkor a második negyedév GDP-adata nem igazolta, ugyanis negyedéves alapon 0,1 százalékkal csökkent az ország GDP-je. Ebben benne volt a vámháború is vastagon benne volt, április elejétől a világgazdasági környezetet egyre inkább a bizonytalanság utalta, a Nemzetközi Valutaalap erre hivatkozva rontotta le Németország kilátásait.