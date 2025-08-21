Megkönnyebbülést okozott a német ipar, aztán a szívünkhöz kaptunk – mégis nagyon kell a béke

Amit szinte mindenki hallott a német iparról: futószalagon érkeznek – főleg az autószektorban – az elbocsátások, amelyek elérték a szomszéd Ausztriát is, miközben hozzánk egyrészt gyártást telepítenek, másrészt a termelésre régiószerte ragályként gyűrűzik át a német szenvedés. Csütörtökön olyan adatok érkeztek Németországból, amelyek felkavarják ezt a képet, reményt keltenek. A részletek azonban megerősítik, hogy átfogó fordulatnak kell bekövetkeznie a tartós javuláshoz az Európa motorjának számító gazdaságban, netán egy olyan békekötésnek keleten, amely csökkenti a költségeket.

Német ipar: elbocsátások ellen tüntetnek a német autóipari beszállító ZF dolgozói Friedrichshafenben – számukra nem derült ki az ég / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Kevés ember ambíciója, hogy a beszerzésimenedzser-index szakértőjévé váljon, a friss német számokra azonban most érdemes pár pillantást vetni – az értelmezésükben segítünk.

A friss számok érkezésekor az alaphelyzet – amely sajnos a magyar, cseh, szlovák, román és lengyel ipari adatokból is visszaolvasható – elkeserítő.

A német ipari termelésben tavaly nyár óta mást se látunk, mint visszaesést, júniusban épp mínusz 3,6 százalékot az egy évvel korábbihoz képest.

Emlékeztetnénk: tavaly nyáron

még sehol sem volt Donald Trump elnök a vámháborúival (novemberben nyert választást és januárban lépett hivatalba).

Volt azonban már több mint két éve ukrajnai háború energiaválsággal fűszerezve,

európai uniós vámharc folyt a kínaiakkal

és bucsálódás az EU megroppant versenyképessége miatt, amire nem az energiaköltségek csökkentését találták válasznak Brüsszelben, hanem az orosz energiacsapokról való tartós leszakadást, majd az új amerikai elnök nyomására a fegyverkezést.

Lévén hogy a visszatekintő adatok továbbra is a szenvedést mutatják, a kilábalást remélők annál inkább várják az előretekintő beszerzésimenedszer-indexeket. Ezek tulajdonképp felmérések a vállalatok között, amelyek több mutató alapján vizsgálják a jelen helyzetüket és a várakozásaikat. A friss német összeállításban van bizalomkeltő.