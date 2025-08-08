Olyan történt a németeknél, ami miatt elsápadnak a közép-európai országok, ezért van kutyaszorítóban a magyar ipar is

Egyet mutatunk: hogy alakult az elmúlt egy évben a német, illetve a magyar ipar teljesítményének éves változása havonta.

Ami ránézésre nyilvánvaló: a magyar ipari teljesítmény szinte kivétel nélkül mindig ugyanazt csinálja, mint a német. Sőt, többnyire felnagyítva.

Ha kizárjuk, hogy ebben a meghökkentően szoros, havi szintig lehatoló együttmozgásban a magyar gazdaság vezeti a németet, akkor két dolgot érdemes feltárni és figyelni:

miért van ez, és minek kell történnie ahhoz, hogy a németeket követve – hacsak le nem tudunk szakadni róluk – kimásszunk a gödörből.

Az utóbbira a tavasszal hatalomra lépett német kormánykoalíció azt a választ adta, hogy a következő években hatalmas költekezési programba kezd.

A hatalmas kérdőjelek:

Sikerül-e hatékonyan, az ipari versenyképességet helyrehozva elkölteni az euró-százmilliárdokat?

Helyes-e az európai stratégiát eközben az orosz energiától való elfordulásra, Ukrajna uniós csatlakozására, a fegyverkezésre és a jelenleg minden fő frontján vesztésre álló világkereskedelmi harcra építeni? (Egy csütörtöki gyenge német külkereskedelmi adat is megerősítette: a német ipar egyre messzebb sodródik a világjárvány előtti globális súlyától.)

A német befolyás nem csak Magyarországra terjed ki, kulcsterülete az autóipar

A német hatás jól jön, ha a németek szekere jól fut, rosszul, ha csak vánszorog.

Részleges ellensúlyozására a magyar kormány talált megoldást: miközben elkeseredetten ellenzi az uniós támogatások lefaragását Ukrajna javára, költségvetési forrásait és szabályozói eszközeit a lakossági fogyasztás és életkörülmények javítására szolgáló programokra fordítja: rezsicsökkentés, árréscsökkentés, vállalkozásösztönzési programok és a friss Otthon Start, a fix 3 százalékos hitel.

Mindezek a magyar ipart is segítik a nehéz időkben, az alapszél azonban Németország irányából érkezik, és a baj fő csatornája az autóipar. Közép-Európa egésze megérzi, a magyarok mellett kiemelten a csehek és a szlovákok.

Az utóbbiak kormányzati költekezéssel ellensúlyozták, de túlzásba vitték, és most épp megszorításokra kényszerülnek, miközben az iparuk sem volt képes kievickélni a kátyúból: májusi éves visszaesése 4 százalék volt, júniusra még nagyobbra számítanak. Szinte ugyanez igaz a cseh iparra is, amely a háború és az energiaválság óta ugyanúgy nyűglődik, mint a többiek, igaz, hogy az elmúlt hónapokban, a vámháború erősen kiszámíthatatlan szakaszában, sikerült némi éves növekedést felmutatniuk, júniusban épp 0,2 százalékot. A trendtől aligha tudnak elszakadni.