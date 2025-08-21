Nincs megállás Németországban: folyamatosan lepik el az autók az utakat

Németországban tavaly tovább nőtt a személygépkocsi-forgalom a szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis csütörtöki jelentése szerint.

A Németországban üzemben lévő autók száma csaknem két évtizede emelkedik / Fotó: AFP

Az idén év elején Németországban ezer lakosra 590 személygépkocsi jutott, ellentétben a 2024. év eleji 588 és a 2023. eleji 587 személygépkocsival

a Destatis szövetségi gépjármű-nyilvántartó hivatalnak a KBA (Kraftfahrt-Bundesamt) adatai alapján végzett összesítése szerint. A személygépkocsi-forgalom 2008 óta folyamatosan növekszik Németországban.

A Németországban forgalomba helyezett autók száma szintén új csúcsot ért el: a KBA adatai szerint az idén január elsején 49,3 millió személygépkocsi volt forgalomban az országban, ami rekord. A 2024-es évkezdetkor 49,1 millió személygépkocsi futott az országban.

A regisztrált járművek 3,3 százaléka, 1,65 millió volt az idén az év elején tisztán elektromos (kizárólag akkumulátoros) hajtású, 2024 elején pedig 2,9 százaléka. Az idei első fél évben forgalomba helyezett, mintegy 250 ezer akkumulátoros-elektromos autó viszont már az új forgalomba helyezések 17,7 százalékát adta, ami szintén rekord.

Nagy leépítési hullám közepén jár a német autóipari beszállító, a ZF Friedrichshafen, 2028-ig 14 ezer munkahelyet tervez megszüntetni.

A költségcsökkentő intézkedéseket a ZF-nél nemcsak a német autóipar válsága okozza, hanem a cég magas adóssága is, amely a Wabco és a TRW Automotive felvásárlása során keletkezett. Az autóipar átállása az elektromos hajtásra szintén nem könnyíti meg a vállalat dolgát, a tavalyi évet veszteséggel zárta.