Leszoktak a repülésről a németek: még mindig csak álom a pandémia előtti forgalom

Bár tovább nőtt az első félévben, a 2019-es, koronavírus-járvány előtti szintet még mindig nem érte el a légiutas-forgalom Németországban az ágazat szakmai képviseleti szervezete, a BDL (Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft) hétfői jelentése szerint.

A németországi légiközlekedést a magas adók fékezik/Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Messze még a légiközlekedés a járvány előtti csúcstól Németországban

Az utasforgalom ugyanis a BDL kimutatása szerint az első fél évben 2,8 százalékkal 99,4 millióra emelkedett, ez azonban még 15,8 százalékos elmaradást jelent a 2019-es bázishoz képest.

Jens Bischof a BDL elnöke és az Eurowings vezérigazgatója szerint európai összehasonlításban is lemaradásban van a németországi légiutas-forgalom, aminek okát a magas állami adókban és díjakban látja. Elmondása szerint ennek eredményeként szinte minden német repülőtéren látni, hogy

a légitársaságok kivonják repülőgépeiket, és azokat más európai országokban, versenyképesebb költségekkel üzemeltetik.

Az iparági vezető szerint a kisebb kínálatot az utasoknak kell megfizetniük magasabb jegyárak formájában, ugyanakkor elmondta azt is, hogy a a légitársaságok csak részben tudják áthárítani ügyfeleikre a drasztikusan emelt díjakat és adókat, mert a fizetési hajlandóság nem végtelen.

A légitársaságok más országokba viszik a gépeket, ahol azok üzemeltetése olcsóbb

A lobbiszervezet számításai szerint a Németországból közvetlen járatokat üzemeltető légitársaságok, mint a Ryanair vagy az Easyjet, 2019 óta szinte minden harmadik, korábban Németországban állomásozó repülőgépet külföldre költöztettek, ugyanis a 190 repülőgépből 130 maradt. Ennek eredményeként nemcsak a nemzetközi összeköttetés veszik el, hanem több milliárd eurós hiány is keletkezik a gazdaságban. Ugyanis minden középtávú repülőgép körülbelül 170 munkahelyet biztosít és körülbelül 70 millió euróval járul hozzá a bruttó hazai termékhez.

Bischof szerint az tipikus európai járatot jellemző, utasonként 35 eurós állami terheket a felére kellene csökkenteni, hozzátéve, hogy a szövetségi kormány által elutasított, 2026-ra tervezett légiközlekedési adócsökkentés egy első megnyugtató jelzés lehetett volna a légitársaságok számára.