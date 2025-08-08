Ijedelmet okoz Németországban a tervezet: visszaállíthatják a sorkatonaságot

Nagy vitákat váltott ki a Boris Pistorius német védelmi miniszter által készített törvényjavaslat, amely a hadsereg önkéntes és hivatásos állományi létszámát is radikálisan megnövelné. Nyugtalanító, hogy lehetőségként szerepel benne az általános hadkötelezettségre való gyors visszaállás is – mutatott rá elemzésében az Ellenpont, amit a Magyar Nemzet vett észre.
Az elemzés szerint Németország hatalmas fegyverkezésbe kezdett, a jövő évi költségvetési törvény tervezetében 32 százalékkal növelné a honvédelemre szánt kiadásokat, 2029-re pedig ez elérheti a német büdzsé 3,5 százalékát. A német kormány egyúttal a haderő radikális bővítését tervezi: egy új törvényjavaslatban évi 40 ezer önkéntest szeretnének bevnni. A terv szerint a jelenlegi 182 ezerről 260 ezerre növelnék a hivatásos hadsereg létszámát tíz éven belül.
Egy reprezentatív közvélemény-kutatás szerint a németek 61 százaléka támogatja a kötelező sorkatonaság gondolatát. Azonban a 18-29 éves korosztályban pont ugyanaennyien ellenzi. Vagyis, akik úgy érzik, őket érintené a javaslat, többségében ellenkeznek. A németek mindössze 16 százaléka lenne „határozottan” hajlandó fegyverrel megvédeni Németországot katonai támadás esetén.
Boris Pistorius védelmi miniszter egy új törvény-javaslatot tervez benyújtani augusztusban, amelynek értelmében 2026 elejétől Németország egy 6 hónapos, önkéntes alapkiképzési programot indítana a német fiatalok számára.
Amennyiben a Bundestag jóváhagyja a törvényjavaslatot, akkor 2026-tól kezdődően, mindazon férfiaknak, akik betöltik a 18. életévüket, kötelező lesz kitöltenie egy kérdőívet, amely felméri alkalmasságát, rendelkezésre állását és a fegyveres erőknél való szolgálatra való hajlandóságát.
Az elemzés szerint aggasztó jövőképet fest az, hogy 2028-tól, amikor elegendő kapacitás épül ki, minden 18 éves férfinak kötelező egészségügyi vizsgálaton is részt kellene vennie, hogy a hatóságok átfogó képet kaphassanak a rendelkezésre álló személyzetről, akik egy totális háború esetén harcolni tudnának.
A törvény szövegében rögzítik a sorozás visszaállításának feltételes lehetőségét. Megmarad alapelvként, hogy
ha önkéntes alapon nem tartható fenn a honvédelemhez szükséges létszám, akkor bevezetik a kötelező sorkatonaságot.
A kormány rendelettel újra bevezethet kötelező szolgálatot, ha „a védelmi helyzet gyors haderő-létszámnövelést tesz szükségessé, amit önkéntes alapon nem lehet elérni”.
Ennek már súlya van: nem akárki mondta ki, állítsák vissza a kötelező sorkatonaságot – de már nincsenek meg a német laktanyák
A biztonsági helyzet, Trump és az ukrán háború mindent megváltoztatott. A kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítása talán minden eddiginél aktuálisabb Európa leghatalmasabb országában.
