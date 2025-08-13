Az OpenAI társalapítója, Sam Altman egy új cég mögé áll, amely közvetlen kihívója lehet Elon Musk Neuralinkjének. A vállalkozás célja, hogy összekapcsolja az emberi agyat a számítógépekkel, és ezzel új szintre emelje az ember és a mesterséges intelligencia (MI) együttműködését. A Merge Labs névre keresztelt projekt a tervek szerint 850 millió dolláros cégértékelés mellett vonna be tőkét, melynek jelentős része az OpenAI saját befektetési csapatától érkezhet.

Újra beleköpnek Musk levesébe: most a Neuralink is kihívót kaphat, nem is akármilyent / Fotó: Kemarrravv13

Három belsős forrás szerint Altman ösztönzi a befektetést, és az indulást Alex Blaniával együtt segíti majd – ő vezeti a World nevű, szemgolyószkennelésen alapuló digitális azonosítóprojektet, melyet szintén Altman támogat. Altman a Merge társalapítója lesz, de a napi működésben nem vesz részt – számolt be a Financial Times.

A Merge a mesterséges intelligencia legújabb vívmányait használná fel a brain-computer interface (BCI) technológia fejlesztésére, vagyis olyan rendszerekre, amelyek nagy sávszélességgel kapcsolják össze az emberi agyat a gépekkel. A név a Szilícium-völgyben elterjedt „the merge” kifejezésre utal – arra a pillanatra, amikor az ember és a gép szinte eggyé válik. Altman már 2017-ben hosszú bejegyzést írt erről, és akár 2025-re is elképzelhetőnek tartotta a fordulópont elérését.

A tervek szerint a Merge 250 millió dollárt kapna az OpenAI-tól és más befektetőktől,

de a tárgyalások még korai szakaszban járnak. Altman személyesen nem fektet be, de stratégiai szerepet vállal az indulásban.

Az új vállalkozás közvetlen kihívója lesz a 2016-ban Musk által alapított Neuralinknek, amely szintén az agy közvetlen összekötésén dolgozik a számítógépekkel. Musk és Altman egykor együtt alapították az OpenAI-t, de Musk 2018-ban távozott a vezetőségből, miután összekülönbözött Altmannal. Azóta mindketten saját mesterségesintelligencia-projekteket visznek: Musk 2023-ban indította el xAI nevű cégét, és jelenleg jogi úton próbálja akadályozni az OpenAI nonprofitból profittá alakítását.

A Neuralink idén 650 millió dollárnyi befektetést kapott, és a befektetők a cég értékét összesen 9 milliárd dollárra becsülik,

olyan befektetők, mint a Sequoia Capital, a Thrive Capital és a Vy Capital. Bár az agyba ültetett implantátumok technológiája több évtizedes, az utóbbi években az MI és az elektronikai alkatrészek fejlődése új, gyakorlati alkalmazási lehetőségeket nyitott meg.