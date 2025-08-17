Deviza
Az NFL a világ egyik legjobb befektetése, de a leggazdagabbak is nehezen engedhetik meg maguknak, hogy csapatot vegyenek

Megint a Dallas Cowboys a liga legértékesebb csapata. Az NFL messze megelőzi az összes többi sportligát.
M. Cs.
2025.08.17, 19:02

Nem a sikerektől függ valaminek az értéke, ezt tökéletesen példázza a Dallas Cowboys amerikaifutball-csapat: minden évben úgy indul neki a bajnokságnak, hogy 1995 után végre ismét megnyeri a Super Bowlt, és minden évben elvérzik, tavaly már a rájátszásba sem jutott be, mégis a világ legértékesebb ligája, az NFL legértékesebb egyesülete 12,8 milliárd dollárral. (Egy dollár 338,6 forint.)

NFL
Idén is a Dallas Cowboys az NFL legértékesebb csapata / Fotó: NurPhoto via AFP

Megőrizte a tavalyi első helyét, és az értéke még tovább is nőtt 24 százalékkal azóta a Sportico legfrissebb sorrendje szerint. Ez azt is jelenti, hogy kitűnő üzletet kötött „Amerika csapatának” a tulajdonosa, Jerry Jones, aki 1989-ben 140 millió dollárt fizetett a klubért, mert az 

ma az 9043 százalékkal többet ér.

A Dallas tavaly lépett be a tízmilliárd dollárosok klubjába, amelyhez azóta csatlakozott a Los Angeles Rams (10,43 milliárd) és a New York Giants (10,25 milliárd) is. Ők vannak a 2. és a 3. helyen – a Giants újabb bizonyítékaként annak, hogy az érték nem a sportsikerektől függ.

A texasi csapat értéke megduplázódott 2020 óta, a többiek hasonlóan nagyrészt a médiaszerződéseknek köszönhetően, amelyeknek az értéke már meghaladja a 110 milliárd dollárt. Emellett tavaly beengedték a ligába az intézményi befektetőket is.

Super Bowl LIX between the Kansas City Chiefs and the Philadelphia Eagles - Game
A bajnok Philadelphia Eagles csak a 6. / Fotó: AFP

Értékben minden sportot ver az NFL

Az NFL-csapatok átlagértéke az idén 6,5 milliárd dollárra nőtt, ami 116 százalékkal magasabb a 2020-asnál, és messze megelőzi a másik három népszerű, nagy amerikai sportot, 

  • a kosárlabdát (NBA), 
  • a baseballt (MLB) 
  • és a jégkorongot (NHL).

Az NBA-ben a csapatok átlagértéke 4,6, az MLB-ben 2,82, az NHL-ben 1,79 milliárd dollár – az NFL-ben a „legértéktelenebb” klubé, a Cincinatti Bengalsé is eléri az 5,5 milliárd dollárt.

A tavalyi bajnok Philadelphia Eagles a 6., 8,43 milliárd dollárral, a Super Bowlt az elmúlt öt évben háromszor megnyerő Kansas City Chiefs a 32 csapatból a 16., 6,53 milliárd dollárral. A régi dicsőségét Tom Brady távozásával elveszítő

New England Patriots azonban tartja a 4. helyét

 8,76 milliárd dollárral.

Netflix's "America's Team: The Gambler and His Cowboys" season 1 premiere
Jerry Jones (középen) nagyot kaszált „Amerika csapatával”/ Fotó: AFP

A Walmartot alapító család még megengedheti magának a csapatvásárlást

A gyors értéknövekedés egyúttal azt is jelenti, hogy a csapatok megvásárlását már a leggazdagabbak közül is csak kevesek engedhetik meg maguknak. Például a világ árbevétele alapján legnagyobb kiskereskedelmi vállalatát, a Walmartot alapító Walton család, amelynek tagjai 2022-ben 4,6 milliárd dollárért vásárolták meg a Denver Broncost.

Gyorsabban nő a csapatok értéke, mint a nagy vagyonú magánszemélyek képessége, hogy többségi tulajdonjogot szerezzenek bennük 

– vonta le a következtetést jelentésében a Goldman Sachs.

Igaz ez egyébként a többi népszerű sportra is, a gazdagok intézményi befektetőkkel fognak össze egy-egy csapat megszerzése érdekében. Befektetési csoport vásárolta meg az idén rekordot jelentő 6,1 milliárd dollárért az NBA-bajnok Boston Celticset, ahogyan 2023-ban 6,05 milliárd dollárért a Washington Commanders amerikaifutball-csapatot is.

 

