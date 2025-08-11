Mogyoróválság: még drágább lehet a Nutella – kiakadtak a németek

A világ mogyorótermésének mintegy 60 százalékát Törökország adja, így az ottani időjárási viszontagságok – például az idei tavaszi fagy – gyorsan globális árhullámot indítanak, ami nagyon rossz hír a Nutella rajongóinak – írta a Bild. A lap kiemelte: a német termelők és fogyasztók most a pénztárcájukban érzik a hidegsokkot.

A Nutella ára az egekbe szökött / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A török állami gabonatanács idén tonnánkénti minimális felvásárlási árat határozott meg, amely 17 százalékkal magasabb a tavalyinál, a török líra gyengülésével számolva pedig akár 50 százalékos emelkedés lehet. A mogyoró világpiaci ára már így is több mint egyharmaddal nőtt, ami közvetlenül érinti a feldolgozókat. Ez különösen nehéz azoknak a vállalatoknak, amelyeknek egyszerre kell drága kakaót vásárolniuk, mint például

a Lindt & Sprüngli,

a Kölln

és a Ritter Sport.

A vállalat évente több ezer tonna mogyorót dolgoz fel.

A Nutella gyártója opimista, de az időjárás bekavarhat

A Ferrero – a Nutella gyártója – a világ legnagyobb mogyorófelhasználója, a globális termés körülbelül harmadát használja fel. Bár Törökország mellett Olaszországból, Chiléből és az Egyesült Államokból is importálnak, a hiány és az áremelkedés így is elkerülhetetlenül megjelent a boltok polcain:

egy 450 grammos üveg ára Európában nagyjából három euróról négy euróra nőtt.

Egyes gyártók a receptúra módosítását is fontolgatják – kevesebb mogyoróval vagy olcsóbb alternatívákkal, például mandulával. A kereskedők szerint a közeljövőben nem várható újabb drasztikus drágulás, de a klímaváltozás és a szélsőséges időjárás továbbra is komoly kockázatot jelent a mogyoró- és csokoládépiac számára.

A mogyorópiac bizonytalansága nemcsak a csokoládé- és krémgyártókat érinti, hanem a pékáruk, sütemények és snackek széles körét is. A szakértők szerint a fogyasztók egyre inkább nyitottak lesznek alternatív ízekre és alapanyagokra, miközben a gyártók folyamatosan kísérleteznek, hogy a minőséget és az árat is versenyképesen tartsák.