Úgy megszégyenítette Peking az amerikai Nvidiát, hogy a részvény zuhan – a kínai riválisok pezsgőt bontottak

Az Nvidia megkérte alkatrész-beszállítóinak egy részét, többek között a Samsung Electronicset és az arizonai székhelyű Amkor Technologyt, hogy állítsák le a kifejezetten a kínai piacra szánt, gyengébb teljesítményű H20-as csip gyártását – értesült a The Information technológiai szaklap. A Reuters információi szerint az Nvidia a Foxconnt is megkérte, hogy állítsa le a H20-assal kapcsolatos munkálatokat.

Bajban a Nvidia, szárnyalnak a kínai csipgyártók részvényei / Fotó: NurPhoto via AFP

Az érintett cégek egyelőre nem reagáltak a CNBC megkeresésére, de a Nvidia részvényeinek ára a hírre 1,9 százalékkal esett a Blue Ocean alternatív kereskedési rendszerben. A gyártás felfüggesztése aggályokat vet fel a H20-as iránti kereslettel kapcsolatban, amely az Nvidia csúcstechnológiájú termékeinek gyengébb teljesítményű változata, és

olyan cégek csipjeivel versenyez, mint a Huawei Technologies és a Cambricon Technologies.

Az utóbbi cég részvényeinek értéke pénteken 10 százalékkal emelkedett, és erősödött a többi kínai csipgyártó is.

Az Nvidia csupán annyit reagált, hogy a cég „folyamatosan módosítja az ellátási láncát, hogy megfeleljen a piaci feltételeknek”.

Gyanakszik Peking az Nvidia félvezetői miatt

Az Nvidia és az Advanced Micro Devices (AMD) nemrég kapta meg az amerikai kormány engedélyét arra, hogy félvezetőt értékesítsen Kínának, de a csúcskategóriás csipeket nem adhatja el a világ második legnagyobb gazdaságának.

Jensen Huang állítja: nincsenek hátsó ajtók a csipekben / Fotó: TT News Agency via AFP

Az Nvidia sajtójelentések szerint el is kezdett dolgozni egy új csipen, amely megfelel az amerikai exportszabályoknak, de a pekingi kormány gyorsan keresztbe tett: figyelmeztette a kínai vállalatokat, hogy kerüljék az Nvidia és AMD mesterségesintelligencia-csipjeit, különösen azok állami és nemzetbiztonsági célokra való használatát.

A kínai kiberbiztonsági hivatal be is rendelte az Nvidia képviselőjét a H20-assal kapcsolatos nemzetbiztonsági aggodalmak miatt, és részletesebb információkat kért a csipről. Amerikai illetékesek ugyanis felvetették, hogy fontolgatják, miképpen lehetne jobb helyzetkövető képességgel felszerelni a félvezetőket.

Huang állítja: a H20-as nem tartalmaz hátsó ajtót

Az amerikai cég vezérigazgatója, Jensen Huang pénteken azt mondta, hogy meglepődött, amikor Peking kifejezte ezeket az aggályokat, és megismételte, hogy a H20-as nem tartalmaz ilyen funkciókat és hátsó ajtókat sem.