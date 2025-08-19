Az Nvidia új mesterségesintelligencia-csipet fejleszt Kínának

Az Nvidia egy új, kínai piacra kifejlesztett csipen dologzik. A Blackwell-architektúrára épülő, várhatóan B30A nevű félvezetőt a mesterséges intelligencia feladatok hatékonyabb elvégzésére tervezték – értesült iparági forrásoktól a Reuters.

Nvidia B30A: új csip érkezhet a kínai piacra / Fotó: Saulo Ferreira Angelo / Shutterstock

Az Nvidia a kínai–amerikai kereskedelmi háború miatt nem adhatja el a csúcskategóriás félvezetői a kínai cégeknek, de a csipgyártó nem nem mondott le a hatalmas piacról. Emiatt az Nvidia az amerikai exportszabályoknak megfelelőlen kifejlesztett három, kifejezetten a kínai piacra szánt, gyengébb teljesítményű csipet (H20, L20, L2).

Washington idén áprilisban megtiltotta a H20 forgalmazását a távol-keleti országban nemzetbiztonsági okokra hivatkozva, majd júliusban ismét engedélyezte az értékesítést. Az enyhülésre azután került sor, hogy az Nvidia és riválisa, az AMD egy szokatlan megállapodást kötött az amerikai kormánnyal.

Az egyezség értelmében a két cég szállíthat félvezetőket a kínai megrendelőknek, cserébe a vállalatok Kínába irányuló, fejlett csipek eladásából származó bevételük 15 százalékát befizetik az amerikai államnak. A kínai csipgyártók sem tétlenkedtek és igyekeznek helyben készült félvezetőkkel kiváltani a nyugati technológiát, de egyelőre nem tudták teljesen ledolgozni a lemaradásukat.

Miért olyan fontosak a csipek?

A kormányok hatalmas összegeket költenek a helyi csipgyártás kiépítésére, a függetlenedésre, így joggal merülhet fel a kérdés, hogy miért is olyan fontosak a félvezetők. A csipek kritikus fontosságú alkatrészek, hiszen az okostelefonoktól kezdve az orvosi eszközökön át az autókig és a vadászgépekig mindenhez szükségesek.

Minél kevesebb nanométeres egy félvezető, annál fejlettebb, mivel nagyobb a teljesítménye és kisebb az energiafogyasztása. Ez azt is jelenti, hogy bonyolultabb és drágább legyártani. Jelenleg a 2 nanométeres félvezetők számítanak a legfejlettebbeknek, ezeket csak néhány cég képes gyártani, mivel a készítésük rendkívüli szakértelmet igényel.