Egyre több brit számára kibírhatatlan a szárazföldi európai nyár, így sokan az év más időszakaiban látogatnak a kontinens délebbi részeire. A klasszikus nyári üdülőhelyeken egyre több napon van pokoli hőség: a gyakran 40 Celsius-fok fölé emelkedő hőhullámok rosszulléteket és a nyaralóhelyeket is megzavaró erdőtüzeket okoznak. Már idén is több erdőtűz miatt kellett turistákat evakuálni Görögországban és Törökországban – mutatott rá a Financial Times.

Egyre kevesebben tervezik a nyaralásukat Dél-Európában a hőség miatt / Fotó: Remo Casilli / REUTERS

A brit turisztikai ágazatban is tevékenykedő Wyndham Hotels & Resorts tapasztalata szerint a britek inkább a szeptember-novemberi időszakra foglalnak szállást a mediterrán térségre. Ezt mutatja azt is, hogy Európa legnagyobb utazásszervezője, a TUI, idén Krétára is szervez utakat egészen november közepéig, míg tavaly ezt csak október végéig tette. A Loveholidays utazási irodánál az utószezonra a klasszikus nyári célpontok iránti érdeklődés 30 százalékkal nőtt. Az európai célállomásokon októberre és novemberre szóló foglalások pedig összességében 20 százalékkal magasabbak, mint tavaly ugyanekkor.

Az Európai Utazási Bizottság júliusi felmérése szerint

az európai utazók mintegy 9 százaléka módosította az utazás időpontját az extrém időjárási események és a klímaváltozás miatt.

Ez az arány tavaly 8,5 százalék volt ugyanekkor.

A megélhetési költségek növekedése szintén vonzóbbá teszi az olcsóbb hónapokat azok számára, akik iskolaidőn kívül tudnak utazni. A brit Hays utazási iroda szerint

ha valaki augusztusról októberre halasztja dél-európai nyaralását, akár 38 százalékkal is csökkentheti a nyaralás árát.

Az utazásra fordított kiadások már elérték a Covid-járvány előtti szintet. A gyerekkel utazók továbbra is ragaszkodnak a főszezonhoz, de emellett egyre többen választanak második utazást is, például páros nyaralást vagy akár egyedüli kiruccanást, „ami most már párkapcsolatban élők körében is egyre népszerűbb”.