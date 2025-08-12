Földindulást hozhat ez a trend: új turistaparadicsomok miatt fordítanak hátat Horvátországnak a nyaralók

Szédítő sokk érte az olaszországi turizmust a nyáron, a drágulás miatt hasonlótól tartottak a horvátok is. Aztán náluk nem jött ez a pofon, már ami a külföldi látogatók számát általában érinti. De van egy olyan európai ország, ahonnan egy évszázada érkeznek a horvátokhoz a nyaralók, a magyarokhoz hasonlóan százezrével, most azonban úgy tűnik, sarkon fordultak. Az ok meghökkentő, és az olaszokon kívül a horvátok is vakarhatják a fejüket miatta.

Nyaralás Horvátországban

Miért és kik választják a horvátokat, tulajdonképp egyszerű a magyarázat: csodás, turistaszezonban meleg tengerpartjaik vannak. Plusz vannak olyan európai országok, ahonnan ilyen tengerpart viszonylag rövid utazással akár repülés nélkül is itt, a turistákra jól felkészült Horvátországban érhető el.

Megerősíti ezt a legutóbbi, júniusi statisztika, amelyben így néz ki a küldő országok sorrendje, a külföldiek által eltöltött összes vendégéjszaka százalékában:

Németország 28,4

Ausztria 10,1

Szlovénia 8,9

Lengyelország 7,9

Csehország 6,0

Egyesült Királyság 4,8

Olaszország 3,3

Magyarország 3

A szezon kezdete előtt a horvátok különösen attól tartottak, hogy a drágulás miatt a német érkezések száma fog meginogni. Júniusban azonban elképesztő mértékben, 50 százalékkal emelkedett a jelenlétük az egy évvel korábbihoz képest, és így történt csaknem minden jelentős külföldi küldő ország esetében (a magyarok például 6,5 százalékkal több éjszakát töltöttek el).

Történt azonban egy ország esetében egy nagyon elgondolkodtató visszaesés, ami különösen riasztó lehet, ha az Olaszországban történtek mellé tesszük.

Horvátországi nyaralás: hagyományosan ide jártak, a fordulat szó szerint 180 százalékos

Nem, nem az olaszokról van szó, ők is többet jöttek, 2,4 százalékkal.