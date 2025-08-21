Kémkedésre is alkalmas orvosi okosszemüveg készül – a szabályozás rémálom lesz

Egy skót kutatócsoport olyan okosszemüveg-prototípust fejleszt, amely alapjaiban változtathatja meg a hallásproblémákkal élők mindennapjait. A Heriot-Watt Egyetem vezetésével, több brit felsőoktatási intézmény – köztük az Edinburgh-i Egyetem, a Napier Egyetem és a Stirlingi Egyetem – közreműködésével készülő eszköz mesterséges intelligenciát, szájról olvasó technológiát és felhőalapú számítástechnikát kombinál. A cél nem a meglévő hallókészülékek kiváltása, hanem azok „szuperképességekkel” való felruházása.
A működési elv egyszerű: a szemüveg beépített kamerája rögzíti a beszélgetést, majd a vizuális jelek (például az ajkak mozgása) alapján azonosítja, ki a fő beszélő. A felvétel a viselő telefonján keresztül egy felhőszerverre kerül – jelenleg Svédországban találhatók a teszthez használt szerverek –, ahol az algoritmus kiszűri a háttérzajokat és elkülöníti a kívánt hangot. A feldolgozott, „kitisztított” hang szinte azonnal visszajut a hallókészülékbe még akkor is, ha egyszerre több ember beszél, vagy zavaró a környezeti zaj.
Ez a megoldás nagy előrelépést jelenthet, mivel a hagyományos zajszűrő rendszerek gyakran kudarcot vallanak összetett zajkörnyezetben. A felhőalapú feldolgozás lehetővé teszi, hogy a szemüveg könnyű és kényelmes maradjon, miközben a számításigényes feladatokat távoli, nagy teljesítményű szerverek végzik el.
A kutatócsoport reményei szerint a kész termék 2026-ra válhat elérhetővé,
és már tárgyalnak hallókészülék-gyártókkal a tömeggyártásról és a készülék árának csökkentéséről.
Bár a fejlesztés célja egyértelműen a hallás javítása, a technológia természete óhatatlanul felvet adatvédelmi és biztonsági kérdéseket. Egy kamerával felszerelt, hangrögzítésre képes szemüveg – különösen, ha a felvételek felhőbe kerülnek – alkalmas lehet arra is, hogy a viselő észrevétlenül rögzítsen és továbbítson beszélgetéseket. Ez kémtechnológiai szempontból komoly potenciált jelent, még ha a fejlesztők nyilvánvalóan nem ilyen felhasználásra szánják is.
Mivel a rendszer képes a háttérzajból célzottan kiemelni egy adott beszélő hangját, elméletben olyan információk is rögzíthetők, amelyek a hagyományos hangrögzítők számára zajban elvesznének.
Tehát alkalmas érzékeny információk célzott begyűjtésére. A kutatók szerint a felhasználást szigorú etikai és jogi keretek közé kell helyezni, hogy a technológia ne váljon visszaélések eszközévé.
Az okosszemüveg-piac soha nem látott ütemben bővül. Az idei év első felében a globális szállítások több mint duplájára nőttek (110 százalékos éves növekedés), főként a mesterséges intelligenciával működő modellek iránti kereslet miatt, amelyek a teljes piac 78 százalékát teszik ki. A Meta továbbra is piacvezető, 73 százalék feletti részesedéssel – a Ray-Ban sorozat különösen népszerű –, de egyre több kihívó érkezik, köztük a kínai Xiaomi.
A Xiaomi 2024 júniusában mutatta be első MI-szemüvegét, amely széles látószögű kamerával és Qualcomm csipkészlettel érkezett. A kb. 278 dolláros készülékből rövid idő alatt mintegy 50 ezer darabot adtak el, és a cég három éven belül évi 5 milliós eladást céloz meg. Az új modell már most a negyedik legkelendőbb okosszemüveg világszerte, és a harmadik helyen áll az MI-szegmensben.
A piaci elemzők 2024 és 2029 között évi több mint 60 százalékos növekedést prognosztizálnak.
A verseny tovább éleződhet, mivel a közeljövőben olyan óriások, mint az Alibaba és a ByteDance is belépnek a piacra.
A skót fejlesztés különlegessége, hogy a jelenlegi okosszemüveg-trendeket – MI, kamera, valós idejű feldolgozás – egy kifejezetten orvosi célú, társadalmilag hasznos alkalmazásban ötvözi. Ha a projekt sikeresen piacra kerül, nemcsak a halláskárosultak életminőségét javíthatja egyedülálló módon, hanem új mércét állíthat az MI-szemüvegek képességeiben – miközben tovább erősíti a vitát arról, hol húzódik a határ az innováció és a magánszféra védelme között.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.