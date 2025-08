Szélsőséges iszlamisták fenyegetik az Oktoberfestet – közel 7 millió turista van veszélyben

Az Iszlám Állam Khoraszán tartományi szárnya (ISPK) egy propagandavideóban tíz nyugati eseményt nevezett meg, köztük az Oktoberfestet is – tudta meg a Bild. A szélsőséges iszlamista szervezet célja az, hogy globálisan ismert rendezvényekre irányítsa a figyelmet és a félelmet.

Terrorfenyegetés árnyéka vetül a sörfesztiválra

A bajor belügyminisztert, Joachim Herrmannt a Bild meg is kereste a fenyegetés kapcsán. Herrmann megerősítette: a hatóságok minden évben fokozott biztonsági intézkedésekkel készülnek az eseményre. Betonakadályok, forgalomelterelések, személyi és táskavizsgálatok, valamint egyedi beléptetési rendszer is szolgálja a védelmet.

A Verfassungsschutz, a német alkotmányvédelmi hivatal elnöke „magas, de absztrakt veszélyhelyzetről” beszélt vagyis

jelenleg nincs konkrét támadási terv az Oktoberfestről, de a fenyegetettség valós.

Herrmann szerint ezzel együtt is tudni kell: „százszázalékos biztonság nincs”, így a hatóságok célja nem a teljes kockázat kizárása, hanem a lehető legnagyobb mértékű megelőzés és felkészülés. A német belső elhárítás szerint az ISPK inkább szimbolikus hadviselést folytat: a félelemkeltés eszközeivel akar hatni a társadalomra.

Működésben a biztonsági gépezet az Oktoberfesten

A több mint 6,7 millió látogatót vonzó Oktoberfest egy egész városrészt átalakító esemény, amely logisztikailag és biztonságilag is óriási kihívást jelent. A rendőrség több száz fővel van jelen, a helyszínt pedig modern eszközökkel

kézi fémkeresőkkel,

kamerarendszerrel,

gépjárműbehajtást meggátló betontömbökkel

védik. A látogatók biztonságérzetét növeli a SafeNow nevű alkalmazás, amellyel gyanús helyzeteket lehet jelenteni, de az egész fesztivál egy biztonsági gyűrűn belül zajlik.

A szervezők és a városi hatóságok minden évben finomítanak a rendszeren, 2024-től például részletesebb táskaellenőrzéseket vezettek be a belépésnél. Mindez nemcsak a látogatók testi épségét szolgálja, hanem a város és az ország gazdasági érdekeit is. Az Oktoberfest évente több milliárd eurós forgalmat generál, a helyi vendéglátás, szállodaipar és közlekedés számára is kulcsfontosságú.