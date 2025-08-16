Brutális mértékben apasztotta az olajcégek profitját a fekete arany első félévi árváltozása

Az Anadolu hírügynökség gyűjtése szerint a világ tizenkét legnagyobb olajvállalata — az amerikai ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Halliburton, Schlumberger és Baker Hughes, a holland Shell, a brit BP, a francia TotalEnergies, az olasz Eni, a norvég Equinor, valamint a szaúdi állami tulajdonú Saudi Aramco — az idei év első felében összesen 103,9 milliárd dollár nyereséget ért el.
Ez jelentős visszaesés: 2024 azonos időszakában ezek a cégek még 128,8 milliárd dolláros profitot jelentettek, így a teljes nyereség 24,9 milliárd dollárral, azaz 19,3 százalékkal csökkent.
A Baker Hughes volt az egyetlen kivétel, amelynek a profitja nőtt: 6,8 százalékkal, 1,1 milliárd dollárra.
Julien Mathonniere, a londoni Energy Intelligence Group olajpiaci közgazdásza szerint a profitcsökkenés oka az, hogy a pandémia és az orosz–ukrán konfliktus alatt elért kiugró nyereségek már nem ismétlődnek meg. Kiemelte, hogy az amerikai ösztönzők ugyan korábban támogatták a profitabilitást, de mára a vámok, a gazdasági bizonytalanság és a növekvő költségek visszavetik az eredményességet. Emellett az olaj iránti kereslet is csökkenőben van, ami elriaszthatja a fosszilis energiahordozókba való befektetéseket.
Mathonniere szerint a vállalatoknak át kell állniuk egy új stratégiára, amely a portfólió konszolidációján és diverzifikálásán alapul. A jövőben azok a cégek maradhatnak nyereségesek, amelyek szigorú tőkefegyelmet tartanak fenn, hatékonyan csökkentik kiadásaikat, és körültekintően választják ki zöldátállási projektjeiket. A növekedés helyett a tartósság lesz a fő motiváció, és a piacbővítés legreálisabb útja a versenytársak felvásárlása lehet. Hozzátette: a tartósan alacsony olajárak késleltethetik a beruházásokat, ami hosszú távon károkat okozhat.
A jövőre nézve úgy látja, hogy az árak év végéig körülbelül a 70 dolláros szinten maradhatnak, míg 2026-ban, ha a kereslet helyreáll, és az OPEC+ külső kínálata csökken, kicsivel 70 dollár alatt alakulhatnak.
A globális olajpiacon egyre nagyobb lehet a különbség a kínálat és a kereslet között a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) legfrissebb, szerdán közzétett előrejelzése szerint. A szervezet jelentése idén a kereslet napi 680 ezer hordós növekedésével számol, ami a koronavírus éveit leszámítva, 2009 óta a legkisebb mértékű növekedés, és harmadával alacsonyabb az IEA januári becslésénél is.
