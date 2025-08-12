Ennyire északra még a norvégok sem merészkedtek korábban olajért

A Barents-tengeren található Johan Castberg olajmező elhelyezkedését illetően Tromso norvég városka lehet a legfontosabb szárazföldi referenciapont. A hatalmas tartalékokkal bíró, 2011 és 2014 között feltárt lelőhelyekből azonosított olajmező jelentősége igen nagy: a hosszú távú norvég energiastratégián belül más kitermelési helyszínekkel együtt évtizedeken át szolgálhatja Norvégia energiapiaci pozícióinak megtartását a norvég kormány várakozásai szerint – írja az Origo. Az Equinor a Var Energi és a Petoro nevű partnereivel közösen üzemelteti az olajmezőn folyó kitermelést, mely néhány hónappal elindítása után már elérte tervezett, napi 220 ezer hordónak megfelelő csúcsát.

Norvégia legészakibb olajmezőjét avatták fel / Fotó: NurPhoto via AFP (illusztráció)

A legészakibb norvég olajmezőn indult el a termelés

Földrajzi elhelyezkedését tekintve a Johan Castberg Norvégia legészakibb fekvésű termelő olajmezője. A harminc kútból álló tengeri hálózatot egy hatalmas FPSO-egység termeli ki, azaz egy olyan hajó, mely egyszerre képes ellátni a kitermelés, tárolás, valamint az olajszállító hajókba való átrakodás feladatait. Új kutak a tervek szerint még 2026-ban is létesülnek majd az olajmezőn. A mező kitermelését a tervek szerint harminc éven át folytatják majd a szakemberek.

Az olajmező tartaléka 450 és 650 millió hordó között van, a kitermelés elindítása után harmadik hónapban napi 220 ezer hordóra futott fel a felszínre emelt kőolaj mennyisége.

Az áttöltött kőolajat szállító hajókat három-négy naponta indítják az olajmezőről, nagyjából 500 millió norvég koronányi (mintegy 16,5 milliárd forint) kőolajjal megrakodva.

Norvégia gazdasága alapvetően függ az olaj- és gázipari szektor teljesítményétől. A várakozások szerint az ország 2025-ös GDP-jének mintegy 20,5 százalékát ez a szektor adja majd. A norvég olajmezőkről naponta nagyjából 1,6-1,7 millió hordó olajat termelnek ki, ezek jelentős részét exportálják.

