Ha ez a jóslat bejön, pezsgőt bonthatnak az autósok

A globális olajpiacon egyre nagyobb lehet a különbség a kínálat és a kereslet között a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) legfrissebb, szerdán közzétett előrejelzése szerint.
A szervezet jelentése idén a kereslet napi 680 ezer hordós növekedésével számol, ami a koronavírus éveit leszámítva, 2009 óta a legkisebb mértékű növekedés és harmadával alacsonyabb az IEA januári becslésénél is, miután az olyan fejlődő országok, mint Kína, India vagy Brazília fogyasztása elmarad a várakozásoktól – írja a Financial Times.
Mindezzel párhuzamosan a kínálat jelentősen emelkedik mind az OPEC+, mind az olajkartellen kívüli országok termelésének megugrásának köszönhetően, így
a napi közel 700 ezer hordós kereslettel a kínálat napi 2,5 millió hordós növekedése találkozhat, kimozdítva a piacot az elmúlt két év viszonylagos egyensúlyi helyzetéből.
Az év eddigi szakaszában a túlkínálatot főként Kína szívta fel, ám az nem fogyasztásra, hanem a tárolókba került. Ám a finomítók által támasztott rekordmértékű nyári kereslet múltával napi 2 millió hordónyi túlkínálat alakulhat ki, ami 2026-ra is velünk maradhat. Ugyanakkor az IEA arra is figyelmeztetett, hogy a túlkínálat gyorsan eltűnhet, ha az Egyesült Államok fokozza az orosz vagy az iráni olaj elleni szankciókat.
A szervezet előrejelzése ismét ellentétes az OPEC számításaival, miután az olajkartell keddi jelentése megemelte a keresletről szóló várakozásokat, miközben csökkentette a kartellen kívüli országból érkező kínálatra vonatkozó jóslatát. Az olajtermelő országok szövetsége 2026-ban a kereslet napi 1,38 millió hordós bővülésére számít, ami majdnem kétszerese az IEA jóslatának.
