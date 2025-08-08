Vége a várakozásnak: megérkezett az OpenAI várva várt GPT-5 modellje

Bemutatta a ChatGPT mögött álló modell legújabb változatát, a GPT-5-öt az OpenAI csütörtökön, amit a startup élén álló Sam Altman nagy előrelépésnek minősített a mesterséges intelligencia szektor szent Grálja, az általános mesterséges intelligencia felé.

Az OpenAI régóta fejleszti a GPT-5-öt, most végre megérkezett/Fotó: CFOTO/Sipa USA via Reuters

Az OpenAI új modellje főként a matematikában és a kódolásban erős

A legújabb, az OpenAI szerint főként a matematika, tudomány és programozás terén modell minden felhasználó számára elérhető, ám az ingyenes változat használata korlátozott. A GPT-5 két és fél évvel, az eredeti várakozásoknál jóval később követi a GPT-4 megjelenését, ám jelentős előrelépésnek számít a modell képességeiben. Az OpenAI szerint az új modell különösen erős a promptok alapján működő programozásban, az úgynevezett vibe kódolásban, mely a laikusok számára is elérhetővé teszi szoftverek létrehozását.

Ez különösen azért lehet fontos, mert

míg a közvetlen felhasználóknak kínált mesterséges intelligencia modellek terén a ChatGPT eddigi is piacvezető volt, addig a programozási feladatokban és az arra épített alkalmazásokban a versenytárs Anthropic vitte a prímet.

Az utóbbi egyik legnagyobb üzleti felhasználója, a Cursor nevű MI programozási segítséget kiadó Anysphere vezérigazgatója Michael Truell is méltatta a GPT-5-öt, mely egy fontos iparági teszten is marginálisan jobban teljesített az Anthropic legújabb modelljénél.

A programozás segítésében leginkább sikeres kereskedelmi szempontból a mesterséges intelligencia

A vezető mesterséges intelligencia modelleken alapuló Cursor elnyerése ügyfélként tovább erősítheti az OpenAI üzleti helyzetét és növelheti a cég bevételét, mely már most is eléri az évesített 12 milliárd dollárt és az év végére elérheti a 20 milliárd dollárt is. Azonban a vezető mesterséges intelligencia startup így is csak 2027-től számít arra, hogy képes lesz nyereséges működésre, noha a dolgozói számára már 500 milliárd dolláros cégérték mellett szervez értékesítést – idézi fel a Financial Times.

A programozási képességekben elérte fejlődés azért is fontos lehet, mert ez az a terület, ahol a mesterséges intelligencia modellek a leginkább kereskedelmi szempontból is életképesnek látszanak. Azonban az OpenAI frissen megszerzett előnye az Anthropic-kal szemben – amit egyébként pont a Sam Altman cégéből távozók alapítottak – is kérészéletű lehet, hiszen az utóbbihoz jelentős mennyiségű friss tőke érkezhet a közeljövőben.

A Goldman Sachs elemzői szerint a mesterséges intelligencia hatása a munkaerőpiacon egyelőre pont a programozói álláshelyeken látható.

A Gartner elemzője, Chirag Dekate szerint a GPT-5 bizonyos területeken felülmúlja a várakozásokat, ám más területeken alulteljesít, és inkább csak lépcsőzetes fejlődést jelent és nem nevezhető még általános mesterséges intelligenciának. Tesztek szerint ugyanakkor a GPT-5 pontosabb mint a korábbi modellek és kevesebbet hallucinál, ami az iparági szakkifejezés a tévedésre.