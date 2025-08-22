Orbán Viktor megelégelte az ukránok támadását a Barátság olajvezeték ellen: drasztikus lépésre szánta el magát, Trump azonnal válaszolt

Ukrajna az elmúlt napokban többször megtámadta a Barátság kőolajvezetéket, pénteken hajnalban már harmadjára. Az ukránok korábban szabotálták az Északi Áramlatot is, amivel Európa egy részének a gázellátás veszélybe került. Erről írt a Facebookon Orbán Viktor, aki a támadás kapcsán levélben fordult az amerikai elnökhöz. Donald Trump kiállt a magyarok mellett – írja a Magyar Nemzet.
Orbán Viktor az amerikai elnök segítségét kérte – derült ki a kormányfő Harcosok Klubjában megjelent Facebook-bejegyzéséből, amelyet a jobboldali lap látott.
„Az ukránok rendre szétlövik a Barátság kőolajvezetéket. Ezt tették az Északi Áramlattal is. Ott is kiderült az igazság. Trump válaszolt.”
A levélre válaszolva Trump kifejtette:
Nem szeretem ezt hallani. Nagyon dühös vagyok emiatt. Mondd meg ezt Szlovákiának. Te vagy a nagy barátom.
A Magyarországra évi 8 millió tonna kőolajat szállító vezeték kulcsfontosságú szerepet játszik hazánk olajellátásában, pótlása mindenképpen megnehezítené az üzemanyag-ellátás biztosítását. A Világgazdaság írásban érdeklődött a Molnál, hogy az újabb ukrán támadásnak milyen hatásai vannak, illetve kértük, hogy kommentálja Kijev lépését. A Mol nyilatkozta alapján a régió ellátásbiztonsága továbbra is garantált. Ugyanakkor az jelenleg ismeretlen, hogy az ukrán fél által okozott kár ezúttal milyen mértékű.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.