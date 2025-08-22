Orbán Viktor megelégelte az ukránok támadását a Barátság olajvezeték ellen: drasztikus lépésre szánta el magát, Trump azonnal válaszolt

Ukrajna az elmúlt napokban többször megtámadta a Barátság kőolajvezetéket, pénteken hajnalban már harmadjára. Az ukránok korábban szabotálták az Északi Áramlatot is, amivel Európa egy részének a gázellátás veszélybe került. Erről írt a Facebookon Orbán Viktor, aki a támadás kapcsán levélben fordult az amerikai elnökhöz. Donald Trump kiállt a magyarok mellett – írja a Magyar Nemzet.

Orbán Viktor az amerikai elnök segítségét kérte / Fotó: AFP

Orbán Viktor az amerikai elnök segítségét kérte – derült ki a kormányfő Harcosok Klubjában megjelent Facebook-bejegyzéséből, amelyet a jobboldali lap látott.

„Az ukránok rendre szétlövik a Barátság kőolajvezetéket. Ezt tették az Északi Áramlattal is. Ott is kiderült az igazság. Trump válaszolt.”

A levélre válaszolva Trump kifejtette:

Nem szeretem ezt hallani. Nagyon dühös vagyok emiatt. Mondd meg ezt Szlovákiának. Te vagy a nagy barátom.

A Magyarországra évi 8 millió tonna kőolajat szállító vezeték kulcsfontosságú szerepet játszik hazánk olajellátásában, pótlása mindenképpen megnehezítené az üzemanyag-ellátás biztosítását. A Világgazdaság írásban érdeklődött a Molnál, hogy az újabb ukrán támadásnak milyen hatásai vannak, illetve kértük, hogy kommentálja Kijev lépését. A Mol nyilatkozta alapján a régió ellátásbiztonsága továbbra is garantált. Ugyanakkor az jelenleg ismeretlen, hogy az ukrán fél által okozott kár ezúttal milyen mértékű.