Törökország lehet az orosz gáz kiskapuja az EU-ba a teljes tilalom után

Törökország megtorpedózhatja az Európai Unió tervét, hogy 2027 teljesen megszabaduljon az orosz gáz importjától, az orosz energiafüggéstől. Brüsszelnek ehhez szüksége lenne Ankara együttműködésére, amely a Török Áramlaton keresztül juttat – jelentős részben orosz eredetű – gázt Európába, de az ország kormánya egyelőre nem mutat hajlandóságot a majdani tilalom érvényesítésére.

Az EU meg akar szabadulni az orosz gáz importjától / Fotó: Shutterstock

Az Európai Bizottság júniusban javasolta az orosz földgáz és cseppfolyósított gáz (LNG) importjának tilalmát 2007 végétől, amelyet Magyarország határozottan ellenez és amelynek végrehajtása jogilag is erősen kétséges.

A cél megvalósítása technikailag sem egyszerű, mert

szükség van hozzá a gáz pontos nyomon követéséhez, hogy tudni lehessen az energiahordozó eredetét.

Az érintett cégek közötti szerződések azonban bizalmasak, és a gáz gyakran több közvetítőn jut el a termelőtől a fogyasztóig.

Az Energy World című szakportál szerint nincsen olyan mechanizmus, amellyel a végtermék esetében bizonyítani lehetne a gáz eredetét, így az EU két dolgot tehet: teljesen betiltja a Törökországból érkező gázt, ha akármilyen arányban tartalmaz orosz importot vagy részleges mentességet ad, feltéve, hogy léteznek „egyértelmű és ellenőrizhető dokumentumok”, amelyek igazolják, hogy a gáz nem orosz eredetű.

Törökország nem köteles betartani az uniós szabályokat

Törökország azonban nem tagja az EU-nak, így az uniós szabályokat sem köteles betartani és a jelek szerint erre nem is hajlandó. „Bár az EU dönthet úgy, hogy teljes mértékben betiltja az orosz gáz importját, Törökország véleménye szerint az egyoldalú szankciók zavart okoznak a gazdaságban és fokozzák az energiaellátás biztonságával kapcsolatos aggodalmakat. Törökország csak az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elfogadott szankciókat hajtja végre” – reagál a Politicónak az ankarai külügyminisztérium.

Ankara nem köteles betartaniaz uniós szabályokat / Fotó: Evgenii Bakhchev / shutterstock

Ankara vonakodása nagy kihívásokat jelenthet, figyelembe véve Törökország növekvő szerepét az orosz gáz tranzitjaként és potenciális központjaként.

Az EU naponta még mindig mintegy 100 millió köbméter orosz gázt importál vezetéken vagy LNG formájában. Ennek a 40 százaléka érkezik a Török Áramlaton keresztül és a többsége orosz eredetű, bár hivatalosan „vegyesként” azonosítják.