Oroszországban júliusban lassult az ipari termelés növekedése, miközben a kiskereskedelmi forgalom a vártnál is jobban gyorsult. A munkanélküliség továbbra is történelmi mélyponton van, de az ipari adatok előrevetítik, hogy az orosz gazdaság szerkezete egyre inkább a fogyasztás felé tolódik.
Az orosz statisztikai hivatal legfrissebb adatai szerint júliusban az ipari termelés éves szinten mindössze 0,7 százalékkal bővült, szemben a júniusi 1,9 százalékkal. Ez jóval elmaradt az elemzői várakozásoktól, amelyek átlagosan 1,8 százalékos növekedést valószínűsítettek. A feldolgozóipar különösen gyengén szerepelt: a júniusi 4,2 százalékos emelkedés után júliusban már csak 1,5 százalékot mértek.
A bányászatban a júniusi visszaesést stagnálás követte, míg az év első hét hónapjában a teljes ipari termelés összességében 0,8 százalékkal nőtt, jelentősen elmaradva a tavalyi lendülettől. A hivatal ráadásul lefelé módosította az idei első félév adatait: a korábbi 1,4 százalékos bővülést 0,8 százalékra vágta vissza.
Ezzel szemben a kiskereskedelmi forgalom látványosan gyorsult.
Júliusban 2 százalékkal nőtt a forgalom éves alapon, a júniusi 1,2 százalék után, felülmúlva az elemzők által várt 1,8 százalékot is. Ez arra utal, hogy a lakossági fogyasztás egyre nagyobb súlyt kap a gazdasági növekedésben, részben a munkaerőpiac stabilitása miatt.
A munkanélküliségi ráta ugyanis júliusban is 2,2 százalékon maradt, ami 1991 óta a legalacsonyabb szint. Ez immár a harmadik hónap, hogy nem változott az arány. A regisztrált munkanélküliek száma 1 millió 650 ezer fő volt, 14 ezerrel kevesebb mint júniusban.
A kilátásokat illetően az elemzők idén 1,7 százalékos ipari növekedésre számítanak, míg a gazdaságfejlesztési minisztérium ennél optimistább: áprilisban 2,6 százalékra javította az előrejelzését.
Az ipar gyengélkedése azonban óvatosságra int – különösen úgy, hogy a tavalyi, rekordot döntő 5,6 százalékos bővülés után látványos a lassulás.
A következő hónapokban kulcsfontosságú lesz, hogy a belső fogyasztás lendülete meddig tartható fenn, és hogy az ipar képes lesz-e visszanyerni tavalyi dinamizmusát. Ha nem, akkor Oroszország gazdasági szerkezetének súlypontja tartósan a kiskereskedelem és a belső kereslet felé tolódhat, ami új kihívásokat hoz a kormányzat számára.
Putyin és az orosz gazdaság már nyert az alaszkai csúcstalálkozóval
Nem tehetnek rossz lóra a fegyvergyártók részvényesei sem. Az orosz gazdaság nagy előnyhöz juthat egy békemegállapodással.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.