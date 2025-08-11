Putyin és az orosz gazdaság már nyert az alaszkai csúcstalálkozóval

Vlagyimir Putyin és az orosz gazdaság számára győzelmet jelent már önmagában az amerikai és az orosz elnök péntekre tervezett csúcstalálkozója is, és közgazdászok szerint az esetleges megállapodásból hasznot húzhatnak majd a globális pénzpiacok és a fegyvergyártók is.
Az alaszkai csúcstalálkozó lesz az első alkalom 2007 óta, hogy Putyin az Egyesült Államok területén tárgyal az amerikai elnökkel, ami az ő szempontjából már önmagában nagy eredmény. Ráadásul egyelőre úgy tudni, hogy nem lesz ott Ukrajna és az Európai Unió képviselője, és Donald Trump előfeltételeket sem szabott a megbeszéléshez.
A kiszivárgott tervek szerint körvonalazódik Ukrajna feldarabolása, amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök élesen el is utasított.
A csúcstalálkozó ténye nagy sikert jelent közgazdászok szerint az orosz gazdaságnak is, amelyet a legsúlyosabb nemzetközi szankciók és tartósan magas, júniusban 9,4 százalékos infláció sújt.
Putyin viszonylag erős pozícióval rendelkezik a fronton, haladnak előre az orosz csapatok. Gazdasági szempontból viszont gyenge pozícióból kezdi a tárgyalásokat
– vélekedett a CNBC-nek nyilatkozva Richard Portes, a London Business School közgazdasági tanszékének vezetője.
Bár Putyin a júniusi szentpétervári nemzetközi gazdasági fórumon azzal dicsekedett, hogy az orosz GDP évente több mint 4 százalékkal, a világátlagot meghaladó ütemben nő, Portes szerint az orosz gazdaság valójában nincsen jó állapotban.
Az olaj- és gázbevételek visszaesése miatt szerinte jelentős a költségvetési hiány; a moszkvai pénzügyminisztérium jelentése szerint viszont az év első hat hónapjában ez a GDP 1,7 százaléka volt.
Ehhez képest az Európai Unióban és az eurózónában az Európai Bizottság hivatalos adatai szerint az első negyedévben a deficit a GDP 2,9 százaléka volt, az Egyesült Államokban majdnem 7 százalék.
A harctéri sikereknek köszönhetően
Moszkva valószínűleg a szankciók azonnali enyhítését követeli majd a tűzszüneti megállapodás részeként
az ukrán területek megtartása mellett, és jó esélyt lát befektetési együttműködés esélyére is az amerikaiakkal.
A hatalmas orosz piac vonzó az amerikai vállalatok számára, amelyek közül sokan már a visszatérést készítik elő, és Moszkva ritkaföldfém-ajánlata is vonzóbb valószínűleg, mint Kijevé.
Arra elemzők kevés esélyt látnak, hogy Trump fokozza a szankciós nyomást, mert ezt korábban is megtehette volna, de ehelyett egyik legfontosabb ázsiai szövetségesét, Indiát bünteti plusz 25 százalékos vámokkal az orosz olaj vásárlása miatt.
A globális pénzpiacok pozitívan reagáltak a csúcstalálkozó hírére, a tőzsdeindexek Európában és az Egyesült Államokban is emelkedtek. Esett viszont az arany és az európai védelmi cégek részvényeinek ára, mert a befektetők attól tartottak, hogy az ukrajnai béke eltéríti a NATO-tagállamokat a katonai kiadások ígért emelésétől.
Christopher Granville, a TS Lombard ügyvezető igazgatója azonban úgy véli, hogy az amerikai–orosz tárgyalások pozitív hatással lehetnek az európai fegyvergyártók részvényeire, és vásárlást ajánl a befektetőknek.
Ha ugyanis a békefolyamat kudarcba fullad, akkor szükség lesz az Egyesült Államok és Európa kimerült fegyverkészleteinek pótlására,
ami „nagyon jó lenne a Rheinmetall és az összes többi európai védelmi részvény számára a megrendelések és beszerzések szempontjából” – emelte ki.
Ha pedig megszületik a békeegyezmény, akkor is marad egy nagyon erős orosz hadsereg, ami arra kényszeríti az európai kormányokat, hogy folyamatosan növeljék a védelmi beszerzéseket, ami szintén jó az európai védelmi részvények számára. „Akár így, akár úgy, csak nyerni lehet vele” – állítja.
