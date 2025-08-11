Deviza
EUR/HUF395.73 +0.08% USD/HUF340.95 +0.41% GBP/HUF457.46 +0.23% CHF/HUF419.64 -0.17% PLN/HUF92.96 -0.2% RON/HUF78.14 +0.2% CZK/HUF16.18 +0.03% EUR/HUF395.73 +0.08% USD/HUF340.95 +0.41% GBP/HUF457.46 +0.23% CHF/HUF419.64 -0.17% PLN/HUF92.96 -0.2% RON/HUF78.14 +0.2% CZK/HUF16.18 +0.03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,052.99 -0.22% MTELEKOM1,840 +1.2% MOL2,966 -1.08% OTP30,470 +0.13% RICHTER10,380 -0.96% OPUS589 -0.34% ANY8,000 +0.25% AUTOWALLIS162 0% WABERERS5,120 +0.78% BUMIX9,150.44 -0.12% CETOP3,598.8 +0.99% CETOP NTR2,223.79 -0.45% BUX104,052.99 -0.22% MTELEKOM1,840 +1.2% MOL2,966 -1.08% OTP30,470 +0.13% RICHTER10,380 -0.96% OPUS589 -0.34% ANY8,000 +0.25% AUTOWALLIS162 0% WABERERS5,120 +0.78% BUMIX9,150.44 -0.12% CETOP3,598.8 +0.99% CETOP NTR2,223.79 -0.45%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
várakozások
orosz gazdaság
Donald Trump
Vlagyimir Putyin

Putyin és az orosz gazdaság már nyert az alaszkai csúcstalálkozóval

Nem tehetnek rossz lóra a fegyvergyártók részvényesei sem. Az orosz gazdaság nagy előnyhöz juthat egy békemegállapodással.
M. Cs.
2025.08.11, 15:10
Frissítve: 2025.08.11, 16:06

Vlagyimir Putyin és az orosz gazdaság számára győzelmet jelent már önmagában az amerikai és az orosz elnök péntekre tervezett csúcstalálkozója is, és közgazdászok szerint az esetleges megállapodásból hasznot húzhatnak majd a globális pénzpiacok és a fegyvergyártók is.

orosz gazdaság
Az olaj- és gázbevételek visszaesése miatt gyengébb helyzetbe került az orosz gazdaság / Fotó: Anadolu via AFP

Az alaszkai csúcstalálkozó lesz az első alkalom 2007 óta, hogy Putyin az Egyesült Államok területén tárgyal az amerikai elnökkel, ami az ő szempontjából már önmagában nagy eredmény. Ráadásul egyelőre úgy tudni, hogy nem lesz ott Ukrajna és az Európai Unió képviselője, és Donald Trump előfeltételeket sem szabott a megbeszéléshez.

A kiszivárgott tervek szerint körvonalazódik Ukrajna feldarabolása, amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök élesen el is utasított.

A csúcstalálkozó ténye nagy sikert jelent közgazdászok szerint az orosz gazdaságnak is, amelyet a legsúlyosabb nemzetközi szankciók és tartósan magas, júniusban 9,4 százalékos infláció sújt.

Putyin viszonylag erős pozícióval rendelkezik a fronton, haladnak előre az orosz csapatok. Gazdasági szempontból viszont gyenge pozícióból kezdi a tárgyalásokat

– vélekedett a CNBC-nek nyilatkozva Richard Portes, a London Business School közgazdasági tanszékének vezetője.

Milyen állapotban van az orosz gazdaság?

Bár Putyin a júniusi szentpétervári nemzetközi gazdasági fórumon azzal dicsekedett, hogy az orosz GDP évente több mint 4 százalékkal, a világátlagot meghaladó ütemben nő, Portes szerint az orosz gazdaság valójában nincsen jó állapotban.

Vlagyimir Putyin 2007 óta először tárgyal majd amerikai elnökkel az Egyesült Államokban / Fotó: AFP

Az olaj- és gázbevételek visszaesése miatt szerinte jelentős a költségvetési hiány; a moszkvai pénzügyminisztérium jelentése szerint viszont az év első hat hónapjában ez a GDP 1,7 százaléka volt.

Ehhez képest az Európai Unióban és az eurózónában az Európai Bizottság hivatalos adatai szerint az első negyedévben a deficit a GDP 2,9 százaléka volt, az Egyesült Államokban majdnem 7 százalék.

A harctéri sikereknek köszönhetően 

Moszkva valószínűleg a szankciók azonnali enyhítését követeli majd a tűzszüneti megállapodás részeként

az ukrán területek megtartása mellett, és jó esélyt lát befektetési együttműködés esélyére is az amerikaiakkal.

A hatalmas orosz piac vonzó az amerikai vállalatok számára, amelyek közül sokan már a visszatérést készítik elő, és Moszkva ritkaföldfém-ajánlata is vonzóbb valószínűleg, mint Kijevé.

Akár lesz béke, akár nem, érdemes európai fegyvergyártók részvényeit venni / Fotó: AFP

Arra elemzők kevés esélyt látnak, hogy Trump fokozza a szankciós nyomást, mert ezt korábban is megtehette volna, de ehelyett egyik legfontosabb ázsiai szövetségesét, Indiát bünteti plusz 25 százalékos vámokkal az orosz olaj vásárlása miatt.

Érdemes fegyvergyártók részvényeit venni

A globális pénzpiacok pozitívan reagáltak a csúcstalálkozó hírére, a tőzsdeindexek Európában és az Egyesült Államokban is emelkedtek. Esett viszont az arany és az európai védelmi cégek részvényeinek ára, mert a befektetők attól tartottak, hogy az ukrajnai béke eltéríti a NATO-tagállamokat a katonai kiadások ígért emelésétől.

Christopher Granville, a TS Lombard ügyvezető igazgatója azonban úgy véli, hogy az amerikai–orosz tárgyalások pozitív hatással lehetnek az európai fegyvergyártók részvényeire, és vásárlást ajánl a befektetőknek.

Ha ugyanis a békefolyamat kudarcba fullad, akkor szükség lesz az Egyesült Államok és Európa kimerült fegyverkészleteinek pótlására, 

ami „nagyon jó lenne a Rheinmetall és az összes többi európai védelmi részvény számára a megrendelések és beszerzések szempontjából” – emelte ki.

Ha pedig megszületik a békeegyezmény, akkor is marad egy nagyon erős orosz hadsereg, ami arra kényszeríti az európai kormányokat, hogy folyamatosan növeljék a védelmi beszerzéseket, ami szintén jó az európai védelmi részvények számára. „Akár így, akár úgy, csak nyerni lehet vele” – állítja.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu