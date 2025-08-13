Hiába a szankciók, a Nyugat nem tudta megtörni Oroszországot, nem süllyed recesszióba

Oroszország gazdasága a várakozások szerint ismét növekedett a múlt negyedévben, elkerülve a recessziót annak ellenére, hogy az országot nemzetközi szankciók sújtják és az orosz jegybank rendkívül magas szinten tartja az irányadó kamatot. A várakozások szerint az orosz GDP a második negyedévben (az előző negyedévhez képest) ismét emelkedett az előző háromhavi visszaesés után.
A bruttó hazai termék éves összevetésben 1,5 százalékkal bővült a második negyedévben a Bloomberg által megkérdezett közgazdászok becsléseinek mediánja szerint. Ez arra utal, hogy a gazdaság negyedéves alapon is növekedett, így elkerülve a két egymást követő negyedéves visszaesést, ami a technikai recesszió definíciója.
A fellendülés arra utal, hogy a döntéshozók képesek kezelni a „puha landolást”, noha a vállalatok körében egyre nagyobb aggodalmat kelt a drága hitel és a kereslet zuhanása. A fennmaradó növekedési lendület nagy részét azonban továbbra is az állami kiadások hajtják, különösen a védelmi szektorban, miközben a gazdaság többi része tovább hűl.
Sok szakértő beszél a gazdaság túlzott lehűlésének, akár recessziónak a kialakulásáról. Amennyire én tudom, jegybank nem lát jelentős kockázatokat
– mondta Vlagyimir Putyin elnök kedden egy gazdasági tisztviselőkkel tartott találkozón. Hangsúlyozta viszont, hogy a döntéshozóknak továbbra is ébernek kell maradniuk a túlzott lehűlés megelőzése érdekében. Oroszország Szövetségi Statisztikai Szolgálata szerdán teszi közzé a második negyedévi GDP-adatát.
Egy erőteljes növekedési időszak után a gazdaság lassulni kezdett: a GDP negyedéves alapon az év első három hónapjában csökkent először 2022 óta. Az orosz jegybank közölte, hogy a gazdasági aktivitásról szóló adatai a gazdaság fellendülésére utalnak az első negyedév után, és becslésük szerint
Makszim Resetnyikov gazdasági miniszter júniusban aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy Oroszország a recesszió szélére sodródhat a rekordmagas kamatlábak miatt. Másnap Putyin az orosz Interfax hírügynökség szerint kijelentette, hogy mindenáron el kell kerülni a gazdasági visszaesést.
A pénteken, Alaszkában rendezendő orosz-amerikai csúcstalálkozó jelentősen befolyásolhatja az orosz gazdaság kilátásait.
Egy Moszkva számára kedvező feltételek mellett megkötött megállapodás a harcok befejezésére lehetővé tehetné a szankciók részleges visszavonását, enyhülést hozva egy olyan gazdaságnak, amelyet egyre jobban megterhelnek a háború költségei
– írta elemzésében William Jackson, a Capital Economics feltörekvő piacokért felelős vezető közgazdásza.
Ezzel szemben, ha Oroszország a konfliktus elhúzását választja, „további, fájdalmas szankciók” várhatók, amelyek feltehetően az energiaszektort célozzák majd, és a gazdaság visszaesését idézhetik elő – véli Tatjana Orlova, az Oxford Economics vezető közgazdásza.
Elvira Nabiullina jegybankelnök, aki októbertől júniusig rekordmagas, 21 százalékos alapkamattal rendkívül szigorú monetáris politikát folytatott, igyekezett mérsékelni a recesszióval kapcsolatos aggodalmakat. Szerinte a gazdaság egyszerűen egy túlmelegedési időszakból tér vissza a normális pályára – ez a túlmelegedés fenntarthatatlan növekedéssel járt, amelyet a hatalmas háborús kiadások és a szankciók hatásának ellensúlyozására irányuló erőfeszítések tápláltak. Az elmúlt időszakban
az orosz jegybank két lépésben, összesen 300 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatot,
kifejezetten a recesszió elkerülésének szándékával.
„A legfrissebb adatok egyértelműen rámutatnak a negatív tendenciák visszatérésének kockázatára az év második felében” – mondta Dmitrij Polevoj, a moszkvai székhelyű Astra Asset Management befektetési igazgatója. Hogy Oroszország képes lesz-e fenntartani még mérsékelt növekedést is, az most már legalább annyira a geopolitikától függhet, mint a belföldi monetáris lazítástól. A betéti és hitelkamatok továbbra is magasak, ami visszafogja a háztartási hitelezést és a fogyasztást – tette hozzá Orlova.
A gazdaság a második negyedévben visszatért a gyenge növekedéshez, de a növekedés lendületét veszti
– mondta. „Úgy látjuk, hogy a gazdaság a recesszió szélére sodródhat a következő negyedévekben.”
