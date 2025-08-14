Valami történt: Putyin egy nappal korábban landolt Alaszkában? Rejtélyes orosz kormánygép érkezett a pénteki történelmi csúcstalálkozó helyszínére – lázban tartja a világot

Egy orosz Il-96 kormányzati repülőgép ma indult el a Vnukovói nemzetközi repülőtérről, a jármű Alaszkában landolt helyi idő szerint péntek reggel. Nem ismert nyilvánosan, hogy kik tartózkodnak a fedélzeten, így azt sem, hogy Vlagyimir Putyin elnök is köztük van-e.

Az orosz Il-96 kormányzati repülőgép 2022-ben Németország, Putyin akkor Joe Bidennel tárgyalt / Fotó: AFP

Az orosz kormány összesen tíz Iljusin Il–96 gépet használ és ma felszállt még egy Il-96-os gép Oroszországból. Mint ismert, az ukrajnai tűzszünet lesz a legfontosabb téma Donald Trump és Vlagyimir Putyin pénteki csúcstalálkozóján. Trump holnap az Anchorage melletti Elmendorf-Richardson katonai bázison ül tárgyalóasztalhoz Putyinnal.

Az időzítés és a szimbolika erős üzenetet hordoz: Putyin látogatása egy olyan bázison, amely évtizedeken át Oroszország ellen védte az Egyesült Államokat, épp akkor történik, amikor Trump gyors tűzszüneti megállapodást próbál elérni az ukrajnai háborúban. Az Interfax megjegyzi: orosz források szerint Putyint egy delegáció is elkíséri a tervezett találkozóra.

A küldöttség tagja lesz Kirill Dmitrijev, az orosz elnöknek a külföldi országokkal való beruházási és gazdasági együttműködésért felelős különmegbízottja, egyben az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója. Dmitrijev idén tavasszal már járt az Egyesült Államokban, így ő lett az első magas rangú orosz tisztségviselő, aki a háború kirobbanása után Washingtonba látogatott.

A felek akkor a ritkaföldfémekről, az Északi-sarkról és a légi közlekedésről egyeztettek. Az orosz elnöki különmegbízott két napot töltött az amerikai fővárosban és több ottani tévécsatornának nyilatkozott. A szakértők szerint nem elképzelhetetlen, hogy kiemelt hangsúlyt kap a tárgyalásokon a két ország együttműködésének lehetősége az északi-sarkvidék vonatkozásában is.