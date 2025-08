Trump, az orosz olaj és a másodlagos szankciók: a fő célpont Kína és India, Washingtonnak nem érdeke lángba borítani a globális olajpiacot

Nagyon kényes egyensúlyozásra kényszerül Narendra Modi indiai miniszterelnök: egyszerre kell fenntartania a jó viszonyt Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, miközben hangsúlyoznia kell, hogy India semleges álláspontot képvisel az orosz–ukrán háborúban. Az orosz olaj létfontosságú India számára, a vásárlások kiesése felhajtaná az árakat a világpiacon, ami Amerikának se jönne jól.

Trump és Modi – az orosz olaj szakítópróbája a két nagyhatalom viszonyának / Fotó: AFP

Mindezek ellenére úgy tűnik, hogy Trump elveszítette a türelmét, és azt követeli, hogy Modi válasszon Amerika és az orosz olaj között. Az amerikai elnök hétfőn, a CNBC-nek nyilatkozva közölte, hogy jelentősen megemeli az Indiára kivetett vámokat, mert Újdelhi továbbra is az orosz olaj egyik legnagyobb vásárlója. Hogy mekkora is lesz, lenne ez a vámemelés, az egyelőre nem világos – hűen Trump szokásos tárgyalási stratégiájához –; a Fehér Ház korábban 25 százalékos importvámot jelentett be.

India kettős mércével vádolja Washingtont

„Továbbá mindig is Oroszországtól szerezték be hadifelszereléseik túlnyomó többségét, és Kína mellett ők Oroszország legnagyobb ENERGIA-vásárlói is – mindezt egy olyan időszakban, amikor mindenki azt szeretné, hogy Oroszország VESSEN VÉGET AZ UKRAJNAI GYILKOLÁSNAK – EZEK NEM JÓ DOLGOK!” – írta Trump múlt héten a Truth Socialon.

Modi számára azonban messze nem ilyen egyszerű a helyzet. Sok más ország igyekezett kereskedelmi megállapodásokat kötni a Trump-adminisztrációval, India – a világ negyedik legnagyobb gazdasága – határozottan ellenállt, mondván, hogy igazságtalanul veszik célba, és indokolatlannak nevezte az intézkedést. India rámutatott, hogy

az Egyesült Államok és Európa továbbra is kereskedik Oroszországgal más termékek, például műtrágya és vegyi anyagok vagy például a nukleáris fűtőanyagok terén.

De nézzük, hogy miért is olyan fontos India számára az orosz olaj. A The New York Times összesítése szerint nem sokkal a háború kezdete előtt

az Oroszországból származó nyersolaj India importjának mindössze 0,2 százalékát tette ki.

2023 májusára Oroszország már napi több mint kétmillió hordó nyersolajat adott el Indiának, ami nagyjából az ország olajimportjának 45 százalékát jelentette.

India az elmúlt két évben szinte folyamatosan vásárolt orosz olajat. Az árak ingadoztak, de az éves összeladások meghaladták a 130 milliárd dollárt.

Irakot és Szaúd-Arábiát – amelyek korábban India legnagyobb olajszállítói voltak – kiszorították a piacról.

Az amerikai lap 2023 júniusában a hajózási adatokat elemezve megállapította, hogy havonta több tucat orosz tankhajó érkezik az indiai olajfinomítókhoz.

Miért olyan fontos az orosz olaj Indiának?

Először is azért, mert az orosz olaj ára lényegesen alatta marad a világpiaci árnak, mivel a szankciók szűkítették a keresletet, ami lenyomta az árakat. Egy másik ok: India nem számít jelentős olajtermelőnek, miközben a világ legnépesebb országa és a leggyorsabban növekvő nagy gazdasága. Rengeteg olajra van szüksége.