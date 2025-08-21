Kína lecsap az olcsó orosz olajra, a világ másik végéből is megveszi

Kínai finomítók nagy mennyiségben kötöttek le orosz olajszállítmányokat olyan kikötőkből, ahonnan általában Indiát látják el. Közben ismét folyamatosan nő a kőolaj világpiaci ára az erős amerikai kereslet és az ukrajnai béke körüli bizonytalanságok következtében.

Orosz olaj újabb szállítmányait kötötték le a kínai finomítók / Fotó: AFP

A Brent ára csütörtök reggel kéthetes csúcsra, hordónként 67,11 dollárra, az Egyesült Államokban irányadó West Texas Intermediate (WTI) fajtájé pedig 63 dollárra emelkedett. (Egy dollár 339,8 forint.)

Az árat hajtja, hogy

az amerikai olajtartalék hatmillió hordóval csökkent a múlt héten

a Reuters által jelzett 1,8 millió helyett, így most 420,7 millió hordó áll rendelkezésre. Sokkal nagyobb mértékben, 915 ezer helyett 2,9 millió hordóval lett kevesebb az üzemanyag-tartalék is.

A piaci szereplők szoros figyelemmel követik az ukrajnai háború lezárására tett erőfeszítéseket is, mert arra számítanak, hogy a megállapodás nyomán zuhanna az olajár, addig azonban a bizonytalanság az emelkedést segíti.

Olyan kikötőkből is szállítanak majd Kínába, ahonnan Indiába szoktak / Fotó: Sven Hansche / Shutterstock

Jelentős hatása lenne annak is, ha Donald Trump amerikai elnök szigorítaná a Moszkva elleni szankciókat, és még magasabb másodlagos vámokat vetne ki az orosz olaj vásárlóira.

Ismét megy az orosz olaj Indiába is

Az indiai állami tulajdonú finomítók a 25 százalékos pótlólagos amerikai vámok ellenére ismét vásárolják az orosz olajat, miután egy időre leálltak ezzel, megnyitva az utat Kína előtt, amelyet Trump egyelőre nem fenyeget hasonló büntetőintézkedésekkel.

Piaci forrásokból származó információk szerint kínai finomítók legalább 15 szállítmányt kötöttek le októberre és novemberre uráli típusú orosz olajból.

Egy szállítmány általában 700 ezer és egymillió hordó közötti mennyiség,

és Hszu Mu-ju, a Kpler szingapúri vezető olajpiaci elemzője szerint olyan – északi- és balti-tengeri – kikötőkből indul útnak, ahonnan a nagy távolság miatt Kína helyett Indiába szoktak szállítani.

A kínai finomítók nem tudnak csak uráli típust feldolgozni / Fotó: Shutterstock

Hszu a döntést „opportunista” lépésnek nevezte, mivel az orosz olaj ára hordónként legalább három dollárral olcsóbb a közel-keleti alternatívánál. Ez viszont további nyomást gyakorolhat a dubaji piacra, amely már így is veszít lendületéből, mivel a szezonális kereslet csökken, miközben az arbitrázsellátásból származó verseny fokozódik.