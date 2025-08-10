Működnek az uniós szankciók az oroszok ellen? Putyin oligarchái úgy gazdagodnak, mintha nem is lenne háború – ekkora a vagyonuk

Az ukrajnai háború miatt kivetett nemzetközi szankciók ellenére gyorsan gazdagszanak az orosz oligarchák, több mint húszmilliárd dollárral nőtt az elmúlt évben a vagyonuk. Ez újabb bizonyíték arra, hogy nem hatékonyak a büntetőintézkedések, éppen ellenkezőleg: a kivonult külföldi vállalatok megszerzése csak tovább erősíti a Vlagyimir Putyinhoz közelálló milliárdosokat.
A Bloomberg milliárdos indexe követi a gazdagok vagyonát, és ebből kiderült, hogy augusztus elején az első százban nem sok orosz szerepel: Vlagyimir Potanyin a 66. helyen az első közülük 31,1 milliárd dollárral, Vagit Alekperov, a Lukoil fő részvényese a 80., Alekszej Mordasov, a Szeversztal alapítója pedig a 87.
A szerény helyezés azonban nem jelenti, hogy nem lettek sokkal gazdagabbak az orosz oligarchák az elmúlt egy évben. A lista szerint
Ők csak azok, akiknek
a vagyona több mint kétmilliárd dollárral nőtt az elmúlt évben,
további öt gazdagodott több mint egymilliárd dollárral és heten 148-939 millió dollár körüli összeggel.
Az oligarchák mellett eddig az orosz gazdaságot sem roppantották össze a nemzetközi szankciók, Vlagyimir Putyin elnök a múlt hónapban a szentpétervári nemzetközi gazdasági fórumon azzal büszkélkedett, hogy a GDP évente több mint négy százalékkal bővül, és a növekedés üteme meghaladja a világátlagot.
Szerint az emelkedés nem csupán a hadiipari komplexumnak köszönhető, hozzájárul a mezőgazdaság, az építőipar, a pénzügyi szektor és más ágazatok is.
Látszanak azonban már a fenyegető jelek: lefékeződtek a beruházási folyamatok, a lakosság elérte a jövedelemnövekedési tempó felső határát és egyre súlyosabb a demográfiai válság is. További problémát okozhat, hogy Donald Trump megcélozta az ország fő bevételi forrását, másodlagos vámokkal próbálja megakadályozni, hogy az országok orosz olajat vásároljanak.
Az oligarchák közül sokan, például Potanyin, Alekperov és Uszmanov a külföldi vagyonuk befagyasztása ellenére éppen azért gazdagodott tovább, mert tartósan magasak a globális nyersanyagárak, és Oroszország a nyugati szankciók miatt viszonylag el van szigetelve a külföldi befektetések változásaitól.
Az orosz milliárdosok vagyonának fő forrásai továbbra is a fém-, a bányászati, az olaj-, a gáz- és a vegyipari szektor.
Potanyin (Norilsk Nickel), Alekperov (Lukoil) és Leonyid Mikelson (Novatek) nettó vagyonuk nagy részét ezekből a kitermelő és exportorientált iparágakból szerzik.
Oroszország az ukrajnai háború kezdete óta összesen csak a fosszilis tüzelőanyagokból 847 milliárd euró bevételt ért el, mert a szankcionált országok mindig megtalálják a kiskapukat, közvetítőket, akik készek vállalni a kockázatot.
Az orosz milliárdosok vagyonát nem csupán a Bloomberg próbálja megbecsülni, a Forbes is közzétett egy listát még áprilisban, nagyjából hasonló összegekkel. A portál számításai szerint a leggazdagabb oroszok vagyona tavaly több mint nyolc százalékkal, 625,5 milliárd dollárra nőtt, és legalább 146-an vannak.
A Forbes listájának élén második éve Alekperov áll 28,7 milliárd dollárral (a Bloomberg szerint ennél „szegényebb”, csak 26,6 milliárd dollárja van). Mordasov a 4. helyről felugrott a másodikra 28,6 milliárd dollárral (a Bloomberg indexében 25,3 milliárd dollár szerepel).
