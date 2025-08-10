Működnek az uniós szankciók az oroszok ellen? Putyin oligarchái úgy gazdagodnak, mintha nem is lenne háború – ekkora a vagyonuk

Az ukrajnai háború miatt kivetett nemzetközi szankciók ellenére gyorsan gazdagszanak az orosz oligarchák, több mint húszmilliárd dollárral nőtt az elmúlt évben a vagyonuk. Ez újabb bizonyíték arra, hogy nem hatékonyak a büntetőintézkedések, éppen ellenkezőleg: a kivonult külföldi vállalatok megszerzése csak tovább erősíti a Vlagyimir Putyinhoz közelálló milliárdosokat.

Az orosz oligarchák közül a Telegram-alapító Pavel Durov vagyona nőtt a legjobban tavaly / Fotó: AFP

A Bloomberg milliárdos indexe követi a gazdagok vagyonát, és ebből kiderült, hogy augusztus elején az első százban nem sok orosz szerepel: Vlagyimir Potanyin a 66. helyen az első közülük 31,1 milliárd dollárral, Vagit Alekperov, a Lukoil fő részvényese a 80., Alekszej Mordasov, a Szeversztal alapítója pedig a 87.

A szerény helyezés azonban nem jelenti, hogy nem lettek sokkal gazdagabbak az orosz oligarchák az elmúlt egy évben. A lista szerint

Pavel Durov, a Telegram alapítója 3,27,

Aliser Uszmanov, Putyin „kedvenc oligarchája 3,23,

Viktor Vekszelberg 3,12, Szulejman Kerimov 2,75,

Vlagyimir Potanyin 2,74 milliárd dollárral növelte a vagyonát.

Ők csak azok, akiknek

a vagyona több mint kétmilliárd dollárral nőtt az elmúlt évben,

további öt gazdagodott több mint egymilliárd dollárral és heten 148-939 millió dollár körüli összeggel.

Az oligarchák mellett eddig az orosz gazdaságot sem roppantották össze a nemzetközi szankciók, Vlagyimir Putyin elnök a múlt hónapban a szentpétervári nemzetközi gazdasági fórumon azzal büszkélkedett, hogy a GDP évente több mint négy százalékkal bővül, és a növekedés üteme meghaladja a világátlagot.

Nem panaszkodhatnak a Vlagyimir Putyinhoz lojális milliárdosok / Fotó: AFP

Szerint az emelkedés nem csupán a hadiipari komplexumnak köszönhető, hozzájárul a mezőgazdaság, az építőipar, a pénzügyi szektor és más ágazatok is.

Látszanak azonban már a fenyegető jelek: lefékeződtek a beruházási folyamatok, a lakosság elérte a jövedelemnövekedési tempó felső határát és egyre súlyosabb a demográfiai válság is. További problémát okozhat, hogy Donald Trump megcélozta az ország fő bevételi forrását, másodlagos vámokkal próbálja megakadályozni, hogy az országok orosz olajat vásároljanak.