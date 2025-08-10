BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
Működnek az uniós szankciók az oroszok ellen? Putyin oligarchái úgy gazdagodnak, mintha nem is lenne háború – ekkora a vagyonuk

Nem gátolják a szankciók a vagyongyarapodást. Tavaly húszmilliárd dollárral lettek gazdagabbak az orosz oligarchák.
M. Cs.
2025.08.10, 20:01

Az ukrajnai háború miatt kivetett nemzetközi szankciók ellenére gyorsan gazdagszanak az orosz oligarchák, több mint húszmilliárd dollárral nőtt az elmúlt évben a vagyonuk. Ez újabb bizonyíték arra, hogy nem hatékonyak a büntetőintézkedések, éppen ellenkezőleg: a kivonult külföldi vállalatok megszerzése csak tovább erősíti a Vlagyimir Putyinhoz közelálló milliárdosokat.

orosz oligarchák
Az orosz oligarchák közül a Telegram-alapító Pavel Durov vagyona nőtt a legjobban tavaly / Fotó: AFP

A Bloomberg milliárdos indexe követi a gazdagok vagyonát, és ebből kiderült, hogy augusztus elején az első százban nem sok orosz szerepel: Vlagyimir Potanyin a 66. helyen az első közülük 31,1 milliárd dollárral, Vagit Alekperov, a Lukoil fő részvényese a 80., Alekszej Mordasov, a Szeversztal alapítója pedig a 87.

A szerény helyezés azonban nem jelenti, hogy nem lettek sokkal gazdagabbak az orosz oligarchák az elmúlt egy évben. A lista szerint 

  • Pavel Durov, a Telegram alapítója 3,27, 
  • Aliser Uszmanov, Putyin „kedvenc oligarchája 3,23, 
  • Viktor Vekszelberg 3,12, Szulejman Kerimov 2,75, 
  • Vlagyimir Potanyin 2,74 milliárd dollárral növelte a vagyonát.

Ők csak azok, akiknek 

a vagyona több mint kétmilliárd dollárral nőtt az elmúlt évben,

 további öt gazdagodott több mint egymilliárd dollárral és heten 148-939 millió dollár körüli összeggel.

Az oligarchák mellett eddig az orosz gazdaságot sem roppantották össze a nemzetközi szankciók, Vlagyimir Putyin elnök a múlt hónapban a szentpétervári nemzetközi gazdasági fórumon azzal büszkélkedett, hogy a GDP évente több mint négy százalékkal bővül, és a növekedés üteme meghaladja a világátlagot.

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Alekszandar Vucsics szerb államfő telefonon egyeztetett
Nem panaszkodhatnak a Vlagyimir Putyinhoz lojális milliárdosok / Fotó: AFP

Szerint az emelkedés nem csupán a hadiipari komplexumnak köszönhető, hozzájárul a mezőgazdaság, az építőipar, a pénzügyi szektor és más ágazatok is.

Látszanak azonban már a fenyegető jelek: lefékeződtek a beruházási folyamatok, a lakosság elérte a jövedelemnövekedési tempó felső határát és egyre súlyosabb a demográfiai válság is. További problémát okozhat, hogy Donald Trump megcélozta az ország fő bevételi forrását, másodlagos vámokkal próbálja megakadályozni, hogy az országok orosz olajat vásároljanak.

Nyersanyagon gazdagszanak az orosz oligarchák

Az oligarchák közül sokan, például Potanyin, Alekperov és Uszmanov a külföldi vagyonuk befagyasztása ellenére éppen azért gazdagodott tovább, mert tartósan magasak a globális nyersanyagárak, és Oroszország a nyugati szankciók miatt viszonylag el van szigetelve a külföldi befektetések változásaitól.

Az orosz milliárdosok vagyonának fő forrásai továbbra is a fém-, a bányászati, az olaj-, a gáz- és a vegyipari szektor. 

Potanyin (Norilsk Nickel), Alekperov (Lukoil) és Leonyid Mikelson (Novatek) nettó vagyonuk nagy részét ezekből a kitermelő és exportorientált iparágakból szerzik.

Alekszej Mordasov jachtja a hongkongi kikötőben / Fotó: AFP

Oroszország az ukrajnai háború kezdete óta összesen csak a fosszilis tüzelőanyagokból 847 milliárd euró bevételt ért el, mert a szankcionált országok mindig megtalálják a kiskapukat, közvetítőket, akik készek vállalni a kockázatot.

Más index szerint csak kicsit szegényebbek

Az orosz milliárdosok vagyonát nem csupán a Bloomberg próbálja megbecsülni, a Forbes is közzétett egy listát még áprilisban, nagyjából hasonló összegekkel. A portál számításai szerint a leggazdagabb oroszok vagyona tavaly több mint nyolc százalékkal, 625,5 milliárd dollárra nőtt, és legalább 146-an vannak.

A Forbes listájának élén második éve Alekperov áll 28,7 milliárd dollárral (a Bloomberg szerint ennél „szegényebb”, csak 26,6 milliárd dollárja van). Mordasov a 4. helyről felugrott a másodikra 28,6 milliárd dollárral (a Bloomberg indexében 25,3 milliárd dollár szerepel).

 

