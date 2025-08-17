Orosz-ukrán háború: mi lesz az ukrán fegyverekkel békeidőben?

Ukrajna ez idő szerint a világ azon része, ahol a legnagyobb a hagyományosfegyverzet-sűrűség. A teljes Nyugat, beleértve Ausztráliát, Kanadát – fegyverfeleslege, leselejtezett, de még működőképes, erkölcsileg elavult, de jó műszaki állapotú fegyvermennyiségét Ukrajnának szállította az orosz–ukrán háború kitörése után. Mi lesz ezzel a hatalmas fegyvermennyiséggel, ha bekövetkezik a tűzszünet vagy akár a béke?

Ukrán tüzérek a fronton – az orosz–ukrán háború nyomán Európa egyik legnagyobb hadserege jött létre / Fotó: NurPhoto via AFP

Egyfelől van (lesz) egy gazdaságilag kivéreztetett, területileg megszabdalt, területe legalább egyötödét, lakossága legalább egyharmadát elvesztett ország. Rengeteg a fegyver, és a munkabíró emberek többsége évek óta a fronton harcol, s az egyetlen dolog, amihez ért: a gyilkolás. Nincs szakképzettségük. Elfelejtették, milyen is a gyári munka. És a legfontosabb: nincs elég munkáskéz.

A sokféleség átka

Másfelől ott van a katonai raktárakban, a frontvonalakon a hatalmas mennyiségű fegyver. Óriási hátrány a sokféleség. Amikor Oroszország 2022 februárjában megindult Ukrajna ellen, az egész nyugati világ megmozdult. Fegyverek ezer tonnái áramlottak hajókkal, vasúton, az értékesebbek repülőgépen Ukrajnába. Az ukrán hadseregnek ez egyrészt létfontosságú volt, ugyanakkor jelentős hátrányokkal is járt.

Minden fegyverrendszer más, mindegyik kezelését meg kell tanulni.

A NATO hivatalos nyelve ugyan az angol, de jól a katonai szaknyelvet nagyon kevesen ismerik, még az ukrán fegyvertechnikusok között is, ráadásul a szállító nemzet szakfordítói is tévedhetnek.

Probléma a fegyverrendszerek karbantartása is, talán a legnagyobb. Ahány küldő ország, annyiféle nemzeti norma (amely vagy igazodik a NATO-szabványokhoz, vagy nem).

Ráadásul minden előző pontot élesben, harctéri helyzetben is végre kell tudni hajtani.

Jó például szolgálnak minderre a nyugati tüzérségi rendszerek. Ukrajna jelezte, hogy a hagyományos csöves nehéztüzérség – amitől jó néhány NATO-ország, köztük Magyarország is megszabadult a kétezres évtizedben – továbbra is meghatározó jelentőségű számára. Ám a háború második évétől át kellett állni a drónokra; bekövetkezett a kisebb méretű, „repülőgép típusú”, azaz merev szárnyas, vagy helikopter típusú, távirányított drónok időszaka. Az irányzat: a nagyobb, nehezebb, repülőgép típusú, merev szárnyú drónok jönnek.